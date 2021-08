Ce spune tatăl lui Florin Cîțu, după ce acesta ar fi fost arestat în SUA

După ce în spațiul public au apărut informații despre faptul că Florin Cîțu a condus sub influența băuturilor alcoolice și ar fi fost închis 2 zile, tatăl acestuia a făcut declarații despre isprava din tinerețe a premierului.

Un document din martie 2000 indică că actualul premier Florin Vasile Cîțu ar fi fost încarcerat 2 zile în SUA. Pentru condus sub influența alcoolului sau drogurilor/legislația americană nu face diferență între ele.

Conform documentului Curții de Justiție din Iowa, Florin Vasile Cîțu ar fi fost reținut 2 zile în anul 2000 și a primit și o amendă de 1000 de dolari americani. Decizia este a unui judecător american și Cîțu și-a recunoscut fapta, scrie Flux24.

Arestarea acolo este, de fapt, luare în custodie, adică stai în arest până decide un judecător care, într-un final, îți poate da o amendă (citește mai mult AICI).

La scurt timp după apariția informației în spațiul public, premierul Florin Cîțu și-a recunoscut fapta și a spus că regretă cele întâmplate:

”Da, acum 20 de ani, a fost vorba de o conducere sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă. O amendă foarte mare. Nu este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani. E interesant că apare această informație acum, în competiția internă din PNL”, a zis Florin Cîțu.

Tatăl premierului, detalii despre evenimentul din anul 2000

Sărind în în apărarea fiului, tatăl premierului, Vasile Cîțu, a declarat următoarele, în exclusivitate pentru FANATIK: ”Suntem oameni serioși sau ce? S-a întâmplat acum 20 de ani (n.r. arestarea lui Florin Cîțu), hai să fim serioși! Se știu ei, cei care scot asemenea informații pe piață, sunt penibili, ca să zic așa.. Dacă au ajuns să se preteze la asemenea lucruri, e grav.”

Părintele premierului a detaliat apoi: ”Eu nu știam ce a declarat Florin, m-a sunat o verișoară să îmi spună, că eu nu mă uit la televizor, că nu am la ce să mă uit”.

Despre incidentul petrecut în America, Vasile Cîțu a punctat: ”Când era în America țineam legătura la telefon și parcă nu ne-a zis atunci direct de problema asta, probabil ca să ne protejeze pe noi, părinții”.

Tatăl lui Florin Cîțu, dezamăgit de lupta internă din PNL, a lansat un atac și la adversarii politici ai fiului său. ”Florin deranjează, că e un om corect, nu se abate de la reguli și e serios. De ce credeți că apar acum lucrurile astea? Ar trebui să le fie rușine”.

”Și legat de întrebarea despre prețul pâinii (n.r. Florin Cîțu declarase recent că nu știe cât costă o pâine), de care se face atâta caz. Dacă era pe vremea lui Ceaușescu, era simplu de răspuns, dar acum sunt zeci de sortimente de pâine, de la un leu până la 10, cum să răspunzi ca să nu greșești?”, a conchis Vasile Cîțu pentru FANATIK.

Vasile Cîțu s-a mutat la oraș după decesul soției

Vasile Cîțu, tatăl premierului, a declarat și că s-a mutat din casa familiei din cătunul Tulei (comuna Golești, județul Vâlcea), după decesul soției, mama lui Florin Cîţu, survenit în iunie anul curent. ”Nu mai stau acolo, acum sunt la Râmnicu Vâlcea, e mai bine așa. De casă are grijă un om care cosește, se îngrijește de tot. Am înțeles că până la urmă primăria o să facă și drumul de acces, dar să vedem, că promisiuni au mai fost”.

CITEȘTE ȘI - Cîțu, ÎNCHIS pentru că a condus băut în SUA. Rareș Bogdan: Nu e ales de noi să fie STAREȚ! Cineva vrea RĂZBOI total - UPDATE, reacții din PNL