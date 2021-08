Cîțu, ÎNCHIS pentru că a condus băut în SUA. Rareș Bogdan: Nu e ales de noi să fie STAREȚ! Cineva vrea RĂZBOI total - UPDATE, reacții din PNL

UPDATE:

”Câți nu au făcut greșeala asta în tinerețe? Regretabilă, desigur! Florin Cîțu a explicat onest ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani. Nu e o întâmplare că apare tocmai acum, în preajma Congresului PNL. Cineva e lipsit de fair-play. Un astfel de episod mă face să cred că, până pe 25 septembrie, vor mai urma și alte încercări de atac, din interior, la premier și la membrii echipei care îl susține pe Florin Cîțu. Important este că guvernarea responsabilă funcționează și că, după Congres, PNL va redeveni partidul în care respectul, meritocrația și valorile liberale vor fi respectate.” consideră Alina Gorghiu, și ea susținătoare a lui Florin Cîțu.

Rareș Bogdan a afirmat, la Antena 3, în emisiunea Cătălinei Porumbel, că nu știa despre gestul lui Florin Cîțu de a conduce sub influența băuturilor alcoolice și despre sentința primită. El a afirmat că și el, când era copil, ”aveam calitatea de a merge la olimpiade, dar, în același timp, ”calitatea” de a mă bate în curtea școlii”. ”S-ar putea ca, la un moment dat, când voi candida și eu la o poziție mult mai importantă decât cea de europarlamentar, să apară o situație în care am fost pedepsit de dirigintă sau de directorul școlii”. ”Florin a fost un tânăr student” a spus Rareș Bogdan despre acel moment prin care a trecut actualul premier.

Cîțu nu candidează ca să fie stareț, sfânt sau patriarh, spune Rareș Bogdan

”Mi se pare că cineva vrea neapărat să împingă campania internă spre un război total. Noi am avut războaie dure cu PSD și cu Liviu Dragnea și n-au apărut astfel de chestiuni” crede Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, la Antena 3. El a mai spus că ”Florin Cîțu nu e ales de noi să fie starețul mănăstirii Plumbuita, nici al mănăstirii Rohia, nu e nici vreun sfânt, nu-l alegem nici pentru poziția de patriarh. E un om ca toți oamenii, cu greșeli. Câți români nu au făcut greșeli?”. ”Aș spune că în sfârșit a devenit om” consideră Rareș Bogdan.

Informația fost confirmată chiar de premier în conferința de presă de astăzi. Florin Cîțu a acuzat că informația nu a apărut cât timp a fost în competiții electorale cu PSD, dar a apărut acum, când e competiție internă în PNL. Cum e în cursa pentru șefia PNL cu Ludovic Orban, logica spune că l-a acuzat pe acesta pentru apariția acestui eveniment din trecutul său. ”Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informație” este afirmația premierului.

”Da, acum 20 de ani, a fost vorba de o conducere sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă. O amendă foarte mare. Nu este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani. E interesant că apare această informație acum, în competiția internă din PNL”, a zis Florin Cîțu.

Amendă de 1.000 de dolari. ”A trebuit să-mi vând mașina pentru a o plăti”

”Eu am condus. A fost o greșeală. Am condus și am plătit foarte scump. A trebuit să-mi vând și mașina pentru a-mi plăti amenda. Am mers un an pe jos. Asta este, a fost un eveniment acum 20 de ani. Nu este un eveniment cu care să mă mândresc, dar asta a fost”, a mai spus premierul.

Întrebat dacă președintele Klaus Iohannis și Ludovic Orban au fost informați de acest subiect în momentul în care a fost propus, de exemplu, pentru funcția de ministru al Finanțelor, Florin Cîțu a răspuns: ”Este o contravenție. Am plătit, și în România, amenzi de circulație”.

Conform documentului viral, premierul a fost depistat de polițiști în decembrie 2000, în SUA, la volanul unei mașini, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice. În martie 2001, a fost încarcerat pentru două zile și a avut de plătit o amendă de 1.000 de dolari, acuzațiile fiind de conducere sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor, legislația din SUA nefăcând diferența. La acea vreme premierul avea 28 de ani și era în America, la studii.

Orban se pare că nu a știut

”Actualul premier nu i-a comunicat nimic despre acele evenimente, nici la momentul desemnării ca ministru al Finanţelor, nici la momentul desemnării şi susţinerii ca prim-ministru. Preşedintele PNL nu doreşte ca acest episod să devină subiect în campania internă din PNL", au afirmat, pentru Agerpres, surse liberale apropiate preşedintelui Orban.

Turcan, susținătoarea lui Cîțu: S-a învățat o lecție

”Pentru greșelile tinereții, în America, oamenii plătesc, învață o lecție și merg mai departe. Probabil că sunt milioane de oameni sancționați în America pentru conducere sub influența alcoolului, inclusiv politicieni de top. Nu este un lucru demn de laudă, dar important e ca s-a învățat o lecție din acel eveniment”, a reacționat, pentru Mediafax, Raluca Turcan, susținătoare a premierului Florin Cîțu în cursa pentru președinția PNL.

