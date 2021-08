Organizația care vrea legalizarea marijuanei în România a dat, încă de marți, informația cu arestarea lui Cîțu / UPDATE 7

Miercuri după-amiază, Realitatea Plus și Flux 24 au transmis că Florin Cîțu a fost încarcerat în SUA. De fapt, informația a apărut încă de marți seară și a fost distribuită pe Facebook de pagina Legalizăm.ro, organizație ce are scopul de a legaliza marijuana în România. Premierul a fost întrebat dacă este adevărată această informație.

UPDATE 1: Florin Cîțu a spus că este vorba despre o greșeală pe care a făcut-o în urmă cu 20 de ani. A condus sub influența alcoolului și a plătit o amendă foarte mare. Florin Cîțu este mirat că informația a apărut abia acum: ”este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informație”.

”Da, acum 20 de ani, a fost vorba de o conducere sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă. O amendă foarte mare. Nu este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani. E interesant că apare această informație acum, în competiția internă din PNL”, a zis Florin Cîțu.

”Eu am condus. A fost o greșeală. Am condus și am plătit foarte scump. A trebuit să-mi vând și mașina pentru a-mi plăti amenda. Am mers un an pe jos. Asta este, a fost un eveniment acum 20 de ani. Nu este un eveniment cu care să mă mândresc, dar asta a fost”, a mai spus premierul.

Întrebat dacă președintele Klaus Iohannis și Ludovic Orban au fost informați de acest subiect în momentul în care a fost propus, de exemplu, pentru funcția de ministru al Finanțelor, Florin Cîțu a zis: ”Este o contravenție. Am plătit, și în România, amenzi de circulație.”

UPDATE 2: Jurnalista Liliana Ruse de la România TV a făcut un scurt comentariu despre știrea cu Florin Cîțu și amenda primită în SUA.

”Cîțu recunoaște că a condus băut în SUA în urmă cu 20 de ani și se întreabă cum de a apărut info acum. Altul care a descoperit statul paralel”, a scris Liliana Ruse pe Facebook.

UPDATE 3: Și Mircea Badea a făcut un comentariu scurt.

”Deci Catzu a condus baut in SUA, a facut si parnaie pe tema si a ascuns asta?? Nu e nicio problema. Bine ca nu s-a intalnit cu Trump, ca Dragnea!”, a scris Mircea Badea.

UPDATE 4: Legalizăm.ro a dat informația despre Florin Cîțu încă de marți seară.

”Motivul pentru care aceasta știre despre prim-ministrul României iese la iveala dupa 20 de ani, este că Florin Cîțu candidează pentru postul de președinte al PNL. Datorită acestui fapt, sursele noastre politice, care susțin contracandidatul domnului Cîțu, au început să îi sape groapa și ne-au furnizat această informație pe care noi o considerăm de interes public.

Articolul în baza căruia a fost condamnat: 321J.2 Operating while under the influence of alcohol or a drug or while having an alcohol concentration of .08 or more (OWI).https://bit.ly/3lRsj5uSite-ul unde puteți vedea detaliile despre dosarul "FLORIN CITU"www.iowacourts.state.ia.us

Legalizăm.ro este un proiect de care se ocupă și Cristian Mihai Dide, activist civic, prin care se cere legalizarea marijuanei în România

UPDATE 5: Și analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect, la Antena 3.

”Nu cred că domnul Cîțu își va da demisia, sub nicio formă! România stabilește un nou record. Am avut premieri acuzați sau condamnați pentru corupție, acum avem și un premier care a stat la închisoare două zile, fapt care sigur va ajuta foarte mult la imaginea externă a țării noastre. Mai departe, sigur că pot fi aduse circumstanțe atenuante, se întâmpla în urmă cu 20 de ani, domnul Cîțu era încă tânăr. Și președinți americani au trecut prin așa ceva, George W. Bush e un exemplu. Pentru mine este un singur mare semn de întrebare: De ce președintele Klaus Iohannis are încredere și îl cauționează în tot ce face?!”, a spus Bogdan Chirieac, miercuri după-amiază, la Antena 3.



”Eu cred că nu a știut nimeni, până când cineva a săpat în trecutul său. Nu exclud nicio implicare a părții americane. Domnul Cîțu, care știți că nu mănâncă pâine, a fost pregătit, fiindcă a recunoscut și i s-a spus, probabil, că este cea mai bună cale pentru a trece peste așa ceva”, în opinia analistului politic.



”Este interesant că, în patru tururi de scrutin cu PSD, nu a apărut această informație. Apare acum, în competiția internă din PNL”, spunea Florin Cîțu.

Cu privire la această declarație, analistul Bogdan Chirieac a spus: ”Este o acuzație directă la adresa lui Ludovic Orban și a echipei sale că au scos informația pentru a-i face rău. Sigur, e și o palmă dată PSD-ului, care nu l-a căutat suficient, dar nu despre asta este vorba, pentru că PSD nu a fost niciodată în competiție cu Florin Cîțu.”

UPDATE 6: Mihai Tudose, premier al României, a avut o reacție despre actualul premier al României care a condus băut acum 20 de ani.

”Scurtu’ drum către acasă…După delirul continuu în care ne ține de când e la butoane, după dezastrul provocat și susținut de el în tooooate domeniile, după, după….Aflăm azi că Wooow Cîțu e penal internațional. Asta înseamnă să ai ștofă! Nu Jilava, Rahova, de-astea maidaneze! Nu! America!!!Du-te acasă, Cîțu. Azi. Acum. Și stai acolo. Fără pâine….P.S. Alde Usr-pluș v-a picat semnalu’? Cum e cu fără penali? Era vorba doar de penali români? Pușcăria din străinătate o puneți la studii?!?”, a scris Mihai Tudose pe Facebook.

Știrea inițială:

Un document din martie 2000 indică că actualul premier Florin Vasile Cîțu ar fi fost încarcerat 2 zile în SUA. Pentru condus sub influența alcoolului sau drogurilor/legislația americană nu face diferență între ele.

Conform documentului Curții de Justiție din Iowa, Florin Vasile Cîțu ar fi fost reținut 2 zile în anul 2000 și a primit și o amendă de 1000 de dolari americani. Decizia este a unui judecător american și Cîțu și-a recunoscut fapta, scrie Flux24.

Arestarea acolo este, de fapt, luare în custodie, adică stai în arest până decide un judecător care, într-un final, îți poate da o amendă.