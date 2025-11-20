€ 5.0889
DCNews Stiri Ce sfat controversat le-a dat un politician german tinerilor înaintea interviului de recrutare în armată
Data actualizării: 19:31 20 Noi 2025 | Data publicării: 19:31 20 Noi 2025

Ce sfat controversat le-a dat un politician german tinerilor înaintea interviului de recrutare în armată
Autor: Alexandra Curtache

soldati-armata2_89816100 Sursa foto: https://www.freepik.com, @user17512913
 

Un lider al Stângii din Germania stârnește un val de critici după ce a sfătuit tinerii să consume canabis înaintea vizitei medicale, dacă vor să evite serviciul militar.

Tinerii germani care doresc să se sustragă noului serviciu militar pe care Berlinul intenționează să îl introducă ar putea, teoretic, să profite de legislația liberală privind canabisul. Aceasta este recomandarea – extrem de controversată – făcută joi de Jan van Aken, co-lider al partidului Stânga (Die Linke), citat de agenția DPA.

„Se spune că fumatul unui joint zdravăn înaintea vizitei medicale v-ar putea ajuta să fiți declarați inapți”, afirmă politicianul. Declarația a fost interpretată ca o încurajare directă la consum de droguri pentru a evita recrutarea, provocând reacții critice atât din partea partidelor guvernamentale, cât și din zona medicală.

Mai mult, van Aken anunță că formațiunea sa lucrează la un ghid dedicat „tinerilor care pur și simplu nu doresc să fie puși cu forța în uniformă”, un manual despre „cum poți evita serviciul militar”.

Reforma militară a coaliției Merz: voluntariat cu potențial de obligativitate

Declarațiile vin pe fondul deciziei recente a coaliției conduse de cancelarul Friedrich Merz, care a convenit asupra unui nou tip de serviciu militar voluntar pentru tineri. Obiectivul: consolidarea Bundeswehr, într-un context geopolitic tensionat și pe fondul dezbaterilor privind capacitatea de apărare a Europei.

Conform planului guvernului, ce urmează să fie adoptat de parlament, toți tinerii născuți în 2008 sau mai târziu vor fi evaluați pentru înscrierea în evidențele armatei. Dacă numărul voluntarilor se dovedește insuficient, Bundestagul ar putea introduce o formă obligatorie de completare a efectivelor, o perspectivă care alimentează tensiunile politice și sociale.

O țară cu legislație liberalizată privind canabisul

Contextul care a permis sfatul lui van Aken este legalizarea consumului recreativ de canabis în Germania, aprobată anul trecut de Bundestag. Legea finală, revizuită după numeroase polemici, include totuși restricții considerabile.

Persoanele care au împlinit 18 ani pot cultiva acasă până la trei plante de canabis și pot deține maximum 50 de grame în spațiul privat – limită redusă la 25 de grame în spațiul public. De asemenea, pot adera la „cluburi de canabis”, structuri non-comerciale cu cel mult 500 de membri care cultivă colectiv planta pentru consum propriu.

În pofida acestor prevederi, comunitatea medicală a avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor pentru sănătate, iar declarațiile lui van Aken sunt considerate o trivializare periculoasă a consumului de droguri.

Controverse și reacții politice

Sugestia co-liderului Die Linke se înscrie într-un discurs amplu al partidului împotriva reintroducerii de facto a serviciului militar, prezentat ca o măsură ce afectează libertățile individuale ale tinerilor. Totuși, criticii subliniază că încurajarea consumului de substanțe psihoactive pentru evitarea recrutării reprezintă o linie roșie etică și politică.

Dezbaterea promite să se amplifice pe măsură ce proiectul de lege avansează în legislativ, iar societatea germană continuă să fie împărțită între necesitatea întăririi apărării și protejarea libertăților individuale ale noilor generații.

x close