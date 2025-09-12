Data actualizării: | Data publicării:

Ce se întâmplă cu proiectele spitalelor care nu mai au finanţare prin PNRR. Anunțul premierului Ilie Bolojan

Autor: Andrei Itu | Categorie: Politica
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre soarta poiectelor spitalelor care nu mai pot fi finanţate prin PNRR.

Proiectele spitalelor care nu mai pot fi finanţate prin PNRR vor fi mutate pe fonduri europene din Programul Sănătate, a anunţat premierul Ilie Bolojan, după întâlnirea avută vineri, la Palatul Victoria, alături de ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, cu reprezentanţii unităţilor sanitare şi ai constructorilor.

8 proiecte au fost iniţial incluse în PNRR, dar care nu mai au finanțare

Prin urmare, opt proiecte care au fost iniţial incluse în Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi care nu mai pot fi menţinute vor fi finanţate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021-2027, a precizat premierul.

"Astăzi, am avut o întâlnire la Palatul Victoria, alături de ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, cu reprezentanţii unităţilor sanitare şi ai constructorilor. Scopul întâlnirii a fost să îi informăm pe toţi cei implicaţi despre paşii care trebuie parcurşi în perioada următoare. Am convenit ca proiectele care vizează construirea, modernizarea şi dotarea unor spitale şi care au în prezent un stadiu de raportare mai mic de 36% să fie transferate pe lista proiectelor finanţabile din fonduri nerambursabile europene, prin Programul Sănătate", a afirmat Ilie Bolojan într-o postare pe pagina de Facebook a Guvernului.

Care sunt proiectele vizate


Premierul Ilie Bolojan a menţionat proiectele vizate:

Sediul nou al Spitalului de Urgenţă al MAI "Prof. Dr. Dimitrie Gerota"; laborator de radioterapie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti;

Relocarea şi modernizarea secţiei de oncologie şi înfiinţarea unui compartiment de cardiologie intervenţională la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; construirea unor secţii noi la Spitalul nr. 2 Vaslui;

Institutul Regional de Oncologie Timişoara; spital nou cu secţii de oncologie şi neurologie la Spitalul de Urgenţă Giurgiu;

Construire şi dotare clădire destinată secţiilor de boli infecţioase şi pneumologie în Oradea; investiţii în Cazarma 705 Piteşti la Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Ion Jianu".

"Este o perioadă cu presiune bugetară mare, pentru că trebuie să finalizăm proiectele din PNRR până anul viitor, altfel riscăm să pierdem banii alocaţi. În acelaşi timp, trebuie să găsim soluţii de transfer sau de eşalonare pentru proiectele începute, aflate în diferite stadii, astfel încât lucrările să poată continua. Identificarea altor surse de finanţare este singura soluţie pentru a menţine lucrările, având în vedere că sumele alocate României prin PNRR au fost reduse semnificativ pe componenta de împrumut, iar în acelaşi timp există supracontractare şi întârzieri în derularea unor proiecte. Investiţiile în sănătate trebuie să continue pentru a asigura siguranţa pacienţilor, modernizarea infrastructurii medicale şi accesul tuturor românilor la servicii medicale de calitate ", a mai spus Ilie Bolojan, notează Agerpres.

