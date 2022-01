Ce salariu îi dă Dani Oțil soacrei sale. Mama Gabrielei Prisăcariu, parteneră de afaceri cu prezentatorul TV: E aproape ȘEFA mea!

Dani Oțil este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori din România, dar "Neatza cu Răzvan și Dani" nu este singurul proiect important din viața lui.

Matinalul de la Antena 1 deține un restaurant în București, acolo unde și-a angajat și soacra.

Mama Gabrielei Prisăcariu îi este aproape prezentatorului TV și se pare că relația lor este extrem de strânsă.

Ce salariu lunar îi dă Dani Oțil soacrei sale

Într-una dintre emisiunile sale, Dani Oțil a dezvăluit, mai în glumă mai în serios că soacra lui "e aproape șefa" lui.

"Aveam un banc în minte. Se zice că el i-a zis soției că i-a murit secretara. Iar soția i-a zis că situația nu este așa tragică, că poate vorbi cu maica-sa să o înlocuiască pe secretară. El i-a spus, apoi, soției că o să vorbească cu groparul în acest sens, dar nu crede că va fi posibil. Ideea e că eu am angajat-o pe soacră-mea la restaurant și e aproape șefa mea! D-asta mi-a venit în minte bancul asta….", a spus Dani Oțil.

Răzvan Simion: Nu e bine, Dani...

Dan Oțil: Ba e bine, îi mai trag din salariu

Ei bine, se pare că mama Gabrielei Prisăcariu ar lucra pe o poziție de conducere, iar salariul ar putea să se situeze între 2000 și 3000 de euro pe lună. Aceasta se ocupă de stocurile de materie primă, are grijă să verifice marfa care este adusă la restaurant, verifică facturile și curățenia și este atentă la tot ce se întâmplă în local, potrivit cancan.ro.

Dani Oțil, șocat de factura la curent: De ieri umblu ca tata și sting toate luminile. Mai aprind o lanternă să nu zică vecinii că am murit

Facturile uriașe la curent au șocat pe toată lumea, iar Dani Oțil nu s-a putut abține să vorbească despre acest subiect și să se plângă, mai în glumă, mai în serios la adresa facturii pe care a primit-o.

Prezentatorul de la "Neatza cu Răzvan și Dani" a povestit în cadrul emisiunii de la Antena 1 că a avut un consiliu de familie, cu bebelușul și cu soția sa, Gabriela Prisăcariu, în care au luat mai multe măsuri, după ce a venit factura la curent.

Dani Oțil a spus că a rămas uluit când a văzut cât i-a venit de plată la energie electrică, drept pentru care a ajuns la concluzia că e cazul să facă economii.

"Beculețele de afară sunt stinse toate. Am făcut consiliu de familie: am vorbit cu cel mic, am vorbit și cu soția, i-am zis gata cu Netflix, nu facem din noapte zi. I-am mutat și masa de machiaj la lumină, ca să beneficieze de lumina naturală. Nu a venit încă factura la gaze. În orice caz, am luat măsuri de precauție", a spus Dani Oțil, în direct la Neatza.

"L-am tăiat și pe ăla mic de la diverse lucruri, care i se încălzesc electric"

