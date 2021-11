Ce pensie avea Petrică Mîțu Stoian. Artistul, REVOLTAT: O umilință. Până la urmă, eu nu sunt oricine! Ce facem cu ăia care lălăie?

Petrică Mîțu Stoian a murit, pe 6 noiembrie 2021, la doar 61 de ani, în urma unui șoc septic, după ce urma o procedură de recuperare medicală post-COVID. Acesta s-a internat la o clinică privată din Reșița, vineri, însă i s-a făcut rău sâmbătă și a fost transferat la spitalul din Reșița.

Petrică Mîțu Stoian luase decizia de a se pensiona mai devreme pentru că își dorea să se bucure de viață și să călătorească, iar decizia a venit în vara acestui an. Regretatul artist a fost membru al Ansamblului pentru mai bine de 10 ani, iar înainte de pensionare avea un salariu de 6500 de lei brut.

Petrică Mîțu Stoian a fost unul dintre cei mai iubiți artiști români și după ce Ansamblul Folcloric "Maria Tănase" din Craiova nu a mai primit fonduri din partea primăriei, iar salariul artistului a fost redus cu 25%.

În afara salariului, artistul primea și sporuri în valoare de 700 de lei, dar și vouchere de vacanță de 1450 de lei pe an, iar pensia pe care Petrică Mâțu Stoian o avea era în valoare de 2000 de lei,, potrivit spynews.ro.

"Asta e o umilință. Până la urmă, eu nu sunt oricine"

Pensia pe care o primea îl nemulțumea pe artist, care a vorbit deschis despre acest subiect.

"Nu mai suport, sincer… Asta e o umilință. Până la urmă, eu nu sunt oricine, nu sunt de pe drum. Am făcut și eu carte, o școală, am făcut pregătire, am făcut culegeri, am umblat ani de zile peste tot să fiu un nume și să strâng lucrurile frumoase ale românilor, tradiția.

Totul până la umilință. Eu îi înțeleg și pe oamenii ăștia care ne conduc dar, fraților, aveți grijă și de noi. Nici nu știu dacă mai există ministru al culturii, n-a ieșit să zică ceva… Ce facem cu ăia care lălăie?', declara Petrică Mîțu Stoian.

Impresarul Doru Gusman, cel care i-a fost alături lui Petrică Mâțu Stoian, face acuzații la adresa Niculinei Stoican, pe care o acuză că l-a umilit pe artist și că ea a fost cea care l-a determinat să se pensioneze.

Potrivit lui, Niculina Stoican, șefa Ansamblului Folcloric Maria Tănase din Craiova, ar fi făcut presiuni, l-ar fi terorizat și l-ar fi umilit în ultimii ani pe Mâțu Stoian, iar acesta, sătul să îndure, și-ar fi cerut pensionarea.

"El a plecat de la Ansamblul Maria Tănase supărat, foarte supărat! Și a plecat din cauza ei, din cauza Niculinei Stoican. Pentru că îl teroriza, îl umilea. Nu s-a dus la un spectacol sau ceva, i-a făcut adresă la primărie, primăria i-a tăiat ziua. Mi-a spus: "Nu mai suport".

El s-a pensionat din cauza ei, să scape de ea, să nu o mai vadă. Astea sunt cuvintele lui: "Nu vreau să o mai văd. Nu suport să mă umilească ea". Știe toată lumea, știu cântăreții mari. Nu îl lasă acum, nici mort, în pace, vrea să se răzbune, nu știu", a declarat Doru Gusman, în direct la Oltenia TV.

Ce a răspuns Niculina Stoican acuzațiilor - VEZI AICI