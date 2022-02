Ce pensie alimentară îi plătește Alexandru Papadopol fiicei sale din căsătoria cu Ioana Ginghină. "Acum am zile când nu cheltuiesc deloc"

Alexandru Papadopol și Ioana Ginghină se ocupă împreună, și după divorț, de Ruxandra, fiica lor care, între timp, a devenit domnişoară şi are, mai nou, fel şi fel de nevoi şi dorinţe de adolescent. Ioana recunoaşte că doar din salariul de la teatru s-ar fi descurcat mult mai greu, însă pensia alimentară pe care o primeşte lunar de la Alexandru o ajută cu toate cele necesare în casă. Cei doi au rămas în relaţii bune de dragul fetiţei.

Ioana Ginghină își chiverniseşte fiecare bănuţ

Ioana Ginghină a fost mereu o femeie responsabilă şi asumată și nu s-a ferit să declare, chiar şi în presă, că nu are venituri strălucite dar că suma primită lunar de la Alexandru o ajută enorm cu creşterea fetiţei. A recunoscut, nu de puţine ori, că stă prost cu banii și face tot posibilul să pună deoparte economii pentru zile negre. Actrița se foloseşte şi de o aplicație care o ajută să își prioritizeze banii, astfel încât să îi ajungă pentru toate cheltuielile. NU a spus niciodată suma exactă pe care fostul soț o plăteşte, dar nu și-a ascuns venitul lunar. Ioanei îi intră în casă aproximativ 8.000 de lei. „Îmi pun lunar de-o parte o sumă pe care am voie să o consum. Este vorba de 8.000 de lei, salariul de la teatru și pensia alimentară de la Alexandru. Tot în aplicație notez absolut toate cheltuielile: facturi, mâncare de la supermarket, meditațiile fetiței. Înainte nu reușeam să strâng mare lucru. Dar nu știi ce înseamnă să strângi bani! E ca la greutate – vezi miracolul cu ochii tăi. Pe mine aplicația asta m-a educat. Până nu am văzut, nu credeam. Acum am zile când nu cheltuiesc deloc”, a declarat Ioana Ginghină pentru Click!.

"Am domnişoară de onoare. Pe Ruxi, copilul meu."

După separarea de Alexandru, Ioana, în vârstă de 44 de ani, a decis să acorde o nouă șansă iubirii. Actrița are de gând să se căsătorească anul acesta, mai ales că și-a găsit sufletul pereche. Ea și actualul partener, Cristi Pitulice, se pregătesc de nuntă, însă nu au stabilit încă data, și asta pentru că de ea depinde decizia celor pentru care vor fi nași. „Nunta noastră depinde de niște prieteni care ne-au cerut să le fim nași, și ei nu s-au gândit la o dată când se vor căsători. Deci noi trebuie să o facem înaintea lor. Ei vor nuntă serioasă, cu locație, cu tot tacâmul, sunt la prima lor nuntă. Eu vreau o nuntă cu prieteni și petrecere. Am domnișoară de onoare, pe Ruxi, copilul meu”, a declarat în presă în urmă cu o săptămână.





