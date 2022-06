Ce o învață Bianca Drăgușanu pe Sofia, fiica ei: Va munci pentru tot ceea ce va avea, exact cum am făcut și eu

"Sofia este o fată care va munci pentru tot ceea ce va avea, exact cum am făcut și eu. Va trebui să se conformeze situației, să fie o luptătoare, să fie ambițioasă ca mama ei, și nu îi va fi greu pentru că îmi seamănă. Bineînțeles, însă, că eu acum muncesc pentru ca ea să aibă o copilărie mai ușoară și mai frumoasă decât a mea, dar pe viitor va trebui să muncească mult pentru dorințele ei. Și sunt convinsă că va înțelege asta de la mine, doar suntem cele mai bune prietene", a declarat Bianca Drăgușanu pentru viva.ro.

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute și controversate femei din showbiz-ul românesc. De-a lungul timpului, vedeta a fost aspru criticată, mai ales în ceea ce privește modul în care arată, pentru relațiile pe care le-a avut cu diverși bărbați celebri, de la Cătălin Botezatu, la Adrian Cristea, la Victor Slav, apoi Alex Bodi, iar de curând cu Gabi Bădălău, pentru afacerile sale și contractele pe care le are.

Deși se zvonea că urmează să devină mamă din nou, Bianca Drăgușanu a pus punct încă unei relații, de data aceasta cea alături de Gabi Bădălău. Anunțul oficial al despărțirii a fost făcut de Bădălău, luna trecută, printr-o postare de tip story pe rețeaua de socializare Instagram.

”După o lungă perioadă de timp în care am fost implicat într-o relație...în urma nepotrivirii de caracter, am decis să rămânem amici, să rămânem cu lucrurile frumoase și să ne vedem fiecare de planurile noastre de viitor...separați”, a scris omul de afaceri în postarea sa.

Deși toți îi cunosc parcursul în carieră, puțini sunt cei care îi cunosc Biancăi Drăgușanu latura de mamă.

Ei bine, vedeta se dedică fiicei ei, Sofia Natalia, în vârstă de 5 ani, iar de curând a fost plecată cu cea mică în vacanță la Disneyland.

Experiența i-a lăsat modelului un gust amar. Bianca și Sofia au fost însoțite și de sora Biancăi, Oana, și de unul dintre fiii ei.

"Frumos, nu mă mai duc!"

"Frumos, nu mă mai duc! Tot parcul este o imensă coadă. Cea mai scurtă la care am stat a fost de 56 de minute. Copiii voiau peste tot, cum să-i refuzi? Stăteau câteva secunde în trenulețul groazei, să zicem, apoi o oră la coadă pentru un alt traseu. Un bilet de prioritate costă 20 de euro, l-am luat, dar scurtează așteptarea cu cel mult 20 de minute. Deci, cam tot degeaba… Trebuie să arăți testul COVID, vaccinul… 1.000 de filtre, gențile la control.

(...) Mereu carne de vită, cât să mănânc? E genul de fast-food. Acolo numai gogoși, fast food, vată pe băț… Iar la hotel? Mâncarea proastă. Trebuie să plătești înainte, nu știi ce iei, te trezești cu ceva aiurea. Am stat în hotelul Disney, care nu avea nici măcar minibar. Mâncarea e făcută pe repede înainte. Ceva rău și scump. Le-aș cere dublu, dacă m-ar vrea din nou acolo. Aș negocia la sânge. Eu am mâncat salată și vită la Steakhouse, cu rezervare. Am stat 3-4 zile, m-am chinuit să găsesc una. Eu mi-am luat banii cu mine, nu asta a fost problema.

Orice jucării am luat. Doi copii, al meu și al soră-mii, au fost bucuroși. Asta a fost singura mea bucurie la Disney, bucuria lor. E 180 de euro meniul de copil, am cumpărat tot ce au vrut ei. Cea mai ieftină jucărie e 80 de euro. Și de trei ori pe zi își luau. Păi cum să nu iei, când auzi: Mami, o vreau, e ultima! Se uită cu ochii ăia mari la mine, cum să nu-i iau? Am fost să-i îndeplinesc un vis Sofiei și nepoțelului meu", povestea, atunci, Bianca Drăgușanu, pentru cancan.ro.

Afecțiunea de care suferă Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu are tot ce și-a dorit în viață, dar puțini știu că suferă de o boală delicată, mai exact diabet. Bianca trebuie să abordeze un stil de viață sănătos pentru a o ține în frâu.

Bianca Drăgușanu a încercat să își țină afecțiunea departe de ochii lumii, dar într-un final a recunoscut că a fost diagnosticată cu diabet. Vedeta a mărturisit în emisiunea Xtra Night Show că își ține boala sub control.

Întrebată de Dan Capatos dacă situația sa cu diabetul s-a schimbat, blondina a spus că se simte bine. Bianca a declarat că nu are voie să mănânce dulciuri sau alimente care conțin zahară.

„Eu sunt bine, orice ar fi. Sunt foarte bine eu, dar mănânc fără zahăr pentru că nu am voie zahăr. Și dacă mănânc zahăr mi se face rău", a spus Bianca Drăgușanu.

