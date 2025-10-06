€ 5.0886
Data publicării: 14:24 06 Oct 2025

EXCLUSIV Ce facem cu trotinetele electrice? Le interzicem sau facem educaţie?
Autor: Doinița Manic

Ce facem cu trotinetele electrice? Le interzicem sau facem educaţie? Sursa Foto: FreePik
 

DC Conducem revine cu un nou episod, plin de informaţii importante pentru şoferi şi nu numai.

Când trecem la anvelopele de iarnă? Depinde schimbarea lor de zona în care suntem? Titi Aur răspunde din nou acestor întrebări. 

De ce nu poartă instructorii auto centura de siguranţă? Ar trebui să o facă? 

Ce facem cu trotinetele electrice? Le interzicem complet sau educăm populaţia să le folosească responsabil? Titi Aur subliniază că, pentru copii, trotinetele sunt cea mai nouă metodă de distracţie, şi avertizează că în 2026 am putea asista la şi mai multe accidente mortale dacă nu se iau măsuri. 

Toate acestea şi multe altele le aflaţi marţi, 7 octombrie, în noul episod al emisiunii DC Conducem, de la Titi Aur. 

Emsiunea se transmite de la ora 18:00, pe DC News şi DC News TV. 

Dacă aveţi sesizări, propuneri de subiecte sau imagini din trafic, nu uitaţi că ne puteţi contacta pe adresa de e-mail [email protected]

Rămâneţi alături de noi!

