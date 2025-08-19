Ce face Nicușor Dan marți, 19 august 2025

Nicușor Dan, președintele României, participă marți, 19 august 2025, la videoconferința membrilor Consiliului European, convocată de Președintele António Costa, potrivit unui comunicat publicat pe siteul Administrației Prezidențiale.

Reamintim că, zilele trecute, Nicușor Dan a fost în concediu, prilej cu care a mers atât în Republica Moldova, unde a participat alături de Maia Sandu la Festivalul Lupilor, cât și la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus.

De asemenea, vineri Nicușor Dan s-a aflat la Roşia Montană, însoţit de familie. Au vizitat vizitat Galeriile romane şi s-a întâlnit cu voluntari ai campaniei "Adoptă o Casă la Roşia Montană".

