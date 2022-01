Ce este acluofobia. Raluka, despre tulburarea ei: Aș putea face INFARCT oricând

La 32 de ani, Raluka este una dintre cunoscutele cântărețe din showbiz-ul românescu, câștigătoarea primului sezon Asia Express și jurata a emisiunii "SuperStar România".

Invitată în podcast-ul lui Damian Drăghici, artista a povestit care este teama ei cea mai mare.

Cântăreața a mărturisit faptul că suferă de acluofobie, care înseamnă frica de întuneric sau de locuri întunecoase.

Artista a dezvăluit că îi este atât de frică de întuneric încât ar putea face infarct când se stinge lumina.

"Încerc să fiu din ce în ce mai bună, ca om și ca artist. Asta știu eu despre mine. Din păcate, mi-aș dori să fiu mai mult personaj. Să fiu cool, drăguță, mereu cu zâmbetul pe buze.

Nu prea îmi place să fiu vulnerabilă, oamenii nu prea știu cine sunt eu. Îmi este frică de întuneric, aș putea face infarct oricând, dacă se sting toate luminile aici, în platou. Încerc să-mi înving fricile", a spus Raluka, în cadrul podcast-ului de pe Youtube.

Ce este acluofobia

Acluofobia este cunoscută drept frica de întuneric și este o fobie care apare atât în rândul copiilor, cât și în rândul adulților.

Aceasta se poate manifesta în diferite grade și nu poate fi asociată mereu cu cea față de întuneric în sine, ci poate fi vorba și despre o teamă asupra unui pericol posibil sau imaginat în întuneric.

Când frica de întuneric ajunge într-o măsură suficient de severă pentru a fi considerată patologică, uneori se numește scotofobie, ligofobie, nictofobie sau mictofobie.

Unii cercetători, începând cu Sigmund Freud, consideră că teama de întuneric este o manifestare a tulburării de anxietate de separare.

Aceasta recunoscut pubic că a fost infidelă în relații și a scos la iveală detalii neașteptate despre viața ei personală. În plus, ea a povestit că a făcut multe "tâmpenii" din iubire și că este o persoană impulsivă.

În prezent, jurata de la "SuperStar România" spune că e singură, dar a dezvăluit cum arată "bărbatul ideal" pentru ea.

"Am făcut multe tâmpenii din dragoste, sunt impulsivă. Și mai sunt în stare, îmi asum aceleași lucruri atunci când iubesc. Am și înșelat! Și am impresia că o să mai înșel în viața mea.

Bărbatul ideal trebuie să fie un om bun. Avem o problemă în ziua de azi, femeile au devenit independente și puternice, iar bărbații invers. Când sunt îndrăgostită, nu mi-e foame, nu mi-e somn, e cel mai frumos sentiment din lume. E ca un drog", a mărturisit Raluka în cadrul podcast-ului lui Damian Drăghici de pe YouTube.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News