Raluka, mărturie sinceră: Am înșelat și am impresia că o s-o mai fac. E ca un drog

La 32 de ani, Raluka este una dintre cunoscutele cântărețe din showbiz-ul românescu, câștigătoarea primului sezon Asia Express și jurata a emisiunii "SuperStar România".

Aceasta recunoscut pubic că a fost infidelă în relații și a scos la iveală detalii neașteptate despre viața ei personală. În plus, ea a povestit că a făcut multe "tâmpenii" din iubire și că este o persoană impulsivă.

În prezent, jurata de la "SuperStar România" spune că e singură, dar a dezvăluit cum arată "bărbatul ideal" pentru ea.

"Am făcut multe tâmpenii din dragoste, sunt impulsivă. Și mai sunt în stare, îmi asum aceleași lucruri atunci când iubesc. Am și înșelat! Și am impresia că o să mai înșel în viața mea.

Bărbatul ideal trebuie să fie un om bun. Avem o problemă în ziua de azi, femeile au devenit independente și puternice, iar bărbații invers. Când sunt îndrăgostită, nu mi-e foame, nu mi-e somn, e cel mai frumos sentiment din lume. E ca un drog", a mărturisit Raluka în cadrul podcast-ului lui Damian Drăghici de pe YouTube.

"Oamenii nu prea știu cine sunt eu"

Raluka a vorbit și despre fobiile sale și a declarat că se teme de întuneric încă de când era mică. Îi e atât de teamă, încât crede că ar face infarct dacă s-ar stinge toate luminile dintr-o încăpere.

"Încerc să fiu din ce în ce mai bună, ca om și ca artist. Asta știu eu despre mine. Din păcate, mi-aș dori să fiu mai mult personaj. Să fiu cool, drăguță, mereu cu zâmbetul pe buze. Nu prea îmi place să fiu vulnerabilă, oamenii nu prea știu cine sunt eu.

Îmi este frică de întuneric, aș putea face infarct, dacă se sting toate luminile aici, în platou. Încerc să-mi înving fricile", a mai spus ea.

"La 12-13 ani am făcut primii bani din muzică, pe la nunți. Am bifat cam toate nunțile din Deva", a mai povestit cântăreața despre începutul carierei sale.

"Drumul meu a început pe la 10 ani, în scara unui bloc din Deva. Cântam pe casa scării alături de câţiva copii, m-a auzit iubitul surorii mele şi i-a spus mamei mele că ştiu să cânt frumos - cred că mă ajuta şi acustica atunci - şi că ar trebui să mă dea la o şcoală de muzică. După aceea au urmat festivaluri, concursuri şi chiar concerte. Primul a fost la 12 ani, am cântat la o nuntă.

După ce am terminat şcoala, am venit la Bucureşti, am participat la o emisiune-concurs pe care nu am câştigat-o şi da, am fost în faţa unui juriu. Dar asta nu m-a demoralizat, din contră, m-a motivat. La scurtă vreme după asta, am început colaborarea cu DJ Sava. Restul poveştii îl ştiţi", a spus Raluka, într-un interviu pentru Ok Magazine.

"Am crescut într-o familie modestă"

"Am avut şi momente bune şi momente mai puţin bune. Am crescut într-o familie modestă, am muncit din greu şi cred că asta m-a ajutat, deoarece sunt capabilă să mă descurc în orice situaţie. Nu este confortabil, dar trebuie să fii puternic şi răbdător. În timp, apar şi rezultatele, mai ales cele financiare", a mai spus vedeta.

