Raluka, detalii neștiute din viața ei: Am crescut într-o familie modestă, am muncit din greu

"Cântam pe casa scării alături de câţiva copii"

"Drumul meu a început pe la 10 ani, în scara unui bloc din Deva. Cântam pe casa scării alături de câţiva copii, m-a auzit iubitul surorii mele şi i-a spus mamei mele că ştiu să cânt frumos - cred că mă ajuta şi acustica atunci - şi că ar trebui să mă dea la o şcoală de muzică. După aceea au urmat festivaluri, concursuri şi chiar concerte. Primul a fost la 12 ani, am cântat la o nuntă.

După ce am terminat şcoala, am venit la Bucureşti, am participat la o emisiune-concurs pe care nu am câştigat-o şi da, am fost în faţa unui juriu. Dar asta nu m-a demoralizat, din contră, m-a motivat. La scurtă vreme după asta, am început colaborarea cu DJ Sava. Restul poveştii îl ştiţi", a spus Raluka, într-un interviu pentru okmagazine.ro.

"Am crescut într-o familie modestă"

"Am avut şi momente bune şi momente mai puţin bune. Am crescut într-o familie modestă, am muncit din greu şi cred că asta m-a ajutat, deoarece sunt capabilă să mă descurc în orice situaţie. Nu este confortabil, dar trebuie să fii puternic şi răbdător. În timp, apar şi rezultatele, mai ales cele financiare", a mai spus vedeta.

"Suntem o familie unită"

"Suntem o familie unită, ne susţinem şi ne ajutăm între noi. Da, sunt alături de părinţii mei, de sora şi nepoţeii mei, care sunt minunaţi. Nu am momente de angoasă, mi se pare un cuvânt mult prea dur. Dar mă gândesc deseori că trebuie să fie totul bine, iar dacă sunt într-un impas încerc să iau decizia cea mai bună atât pentru mine, cât şi pentru cei din jurul meu", a spus artista.

Raluka, jurat la SuperStar

Raluka va face parte din jurul emisiunii SuperStar de la Pro TV, alături de Smiley, Marius Moga şi Carla’s Dreams. Înainte de a-i cunoaște pe concurenții acestui sezon, Raluka a spus:

"SuperStar este o provocare foarte mare. Nu este cel mai ușor lucru să stai pe un scaun și să decizi soarta unor oameni. Ceea ce știu sigur este că alături de colegii mei vom face alegerea corectă".

