Ce au discutat Nicolae Ciucă - Marcel Ciolacu: Guvern până la 1 februarie 2022

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul desemnat, Nicolae Ciucă. În cadrul discuției, Marcel Ciolacu a subliniat că prioritatea absolută a oricărui Guvern trebuie să fie gestionarea eficientă a pandemiei, astfel că i-a solicitat premierului desemnat un plan concret de măsuri pe termen scurt, pentru reducerea infectărilor și a deceselor cauzate de infecția cu SARS-CoV-2.

Mai mult, Marcel Ciolacu i-a cerut lui Nicolae Ciucă să includă în programul de guvernare cele zece măsuri urgente propuse de PSD în domeniul sanitar, economic și social.

„O să mai urmeze și alte discuții, și cu privire la reformele cuprinse în PNRR, care sunt timpii de implementare, dacă va fi vreun acord, semnat până în data de 1 februarie”, a spus, după discuție, Marcel Ciolacu.

Întrebat de jurnaliști de ce acest termen de 1 februarie, Marcel Ciolacu a spus că „vorbim de un armistițiu politic ca să depășim situația pandemiei și a problemelor din energie, nu s-a vorbit niciodată despre învestirea unui guvern pe următorii trei ani”.

Va pleca Nicolae Ciucă de la Palatul Victoria după 1 februarie 2022?

Întrebat în continuare dacă Nicolae Ciucă i-a promis că va pleca de la Palatul Victoria după 1 februarie, Marcel Ciolacu a spus nu a cerut nimănui promisiuni.

„Nu, eu nu cer nimănui să îmi promită nimic. Eu am spus foarte clar: în cazul în care PSD decide să susțină un guvern minoritar, acest lucru nu se poate face decât pe o perioadă limitată de timp. Cel mult până la 1 februarie! Cred în continuare că România nu are nevoie în acest moment de un guvern minoritar. România are nevoie de un guvern stabil prin ce criză trece”, a mai spus președintele PSD.

PSD, 10 măsuri impuse pentru a susține Guvernul Ciucă

- Plafonarea prețurilor la energie - o scădere imediată a facturilor cu -43% la energie și -23% la gaze naturale, pentru o perioadă de 6 luni;

- Compensarea facturilor plătite de consumatorii casnici și IMM-uri la nivelul din luna decembrie a anului 2020;

- Subvenționarea gigacaloriei pentru consumatorii din sistemul centralizat la nivelul din luna decembrie a anului 2020;

- Aplicarea Legii consumatorului vulnerabil, aplicarea normelor metodologice, simplificare și debirocratizare;

- Creșterea alocațiilor pentru copii - cu 40,2% pentru copiii cu vârste între 2-18 ani și cu 40,5% pentru copiii între 0-2 ani și cei cu handicap;

- Creșterea salariului minim, treptat, cu până la 3.000 de lei pentru cei cu studii superioare și cu până la 2.740 lei pentru cei fără studii superioare, până în ianuarie 2022;

- Crșterea pensiilor, conform Legii 127/2019;

- Gestionarea pandemiei (vaccinare + testare), suplimentarea cu 1.500 de paturi ATI în decursul al 30 de zile, crșterea stocurilor de urgență și atragerea personalului medical;

- Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - adoptarea sistemului de implementare;

- Alocarea fondurilor la nivel local - pentru finalizarea investițiilor cu fonduri UE și pentru funcționarea autorităților locale.