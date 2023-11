Ce ascunde prețul uriaș la apa potabilă din Brăila. Un lider PNL l-a atacat în instanță, din salariul de parlamentar. ”Se răsfaţă în opulenţă, cu salarii de sute de milioane de lei, bolizi de lux”

Preşedintele PNL Brăila, deputatul Alexandru Popa, a anunţat luni, într-o conferinţă de presă, că liberalii au făcut primul pas în demararea procesului colectiv împotriva Companiei de Utilităţi Publice (CUP) Dunărea, pe motiv că percepe un preţ exagerat la apa potabilă, prin depunerea întâmpinării la Judecătoria Brăila, însoţită de peste 10.000 de semnături din partea brăilenilor care s-au alăturat acestui demers.

"Astăzi, alături de colegii mei, am depus întâmpinarea la Judecătoria Brăila. Ne ţinem de cuvânt şi vom merge până la sfârşit pentru binele brăilenilor şi pentru normalitate. Nu este o acţiune politică, este mai mult o acţiune civică, prin care vrem să aducem lucrurile la normal. Ştiţi destul de bine că Brăila a fost o lungă perioadă de timp pe primul loc din ţară la preţul apei şi al canalizării. Vrem ca lucrurile să intre în normalitate. Alături de colegii mei am strâns 10.160 de semnături doar din municipiu. Mai avem de centralizat semnăturile din judeţ, vom începe un proces şi acolo, pentru că nu vrem să dezamăgim oamenii care ne-au semnat şi au avut încredere în noi", a declarat deputatul Alexandru Popa, conform Agerpres.



Preşedintele PNL Brăila a precizat că toate cheltuielile legate de judecată aferente acestui proces colectiv vor fi suportate din indemnizaţia sa de parlamentar.



"Aşa cum am spus încă de când am ieşit parlamentar, mi-am donat, lună de lună, indemnizaţia pentru a ajuta oamenii din judeţul Brăila aflaţi în situaţii financiare dificile. Am luat hotărârea ca pentru o lună, două, trei, cât va fi nevoie, indemnizaţia mea să meargă către această casă de avocatură, care va reprezenta interesele tuturor brăilenilor care au semnat pentru demararea procesului împotriva CUP Dunărea. Lucrurile care sunt în spatele acestui preţ exagerat la apă potabilă sunt strigătoare la cer, achiziţii de maşini de zeci de mii de euro, înţeleg că sunt câteva zeci de maşini cumpărate, firme căpuşă, contracte foarte mari", a afirmat Alexandru Popa.

Secretarul de stat în Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Florin Dobrescu, membru PNL Brăila şi fost prefect al judeţului, a reclamat că "în timp ce brăilenii plătesc cea mai scumpă apă potabilă din ţară, conducerea CUP Dunărea, societate cu acţionariat de stat, "se răsfaţă în opulenţă, cu salarii de sute de milioane lei, bolizi de lux, profit de milioane lei şi angajări pe bază de carnet de partid".

Florin Dobrescu a declarat, într-un comunicat de presă, că operatorul unic de apă în judeţul Brăila, Compania de Utilităţi Publice Dunărea, "percepe începând cu 1 martie 2023 cel mai mare tarif la apă potabilă din ţară, de 15 lei mc/lună apă+canalizare, în condiţiile în care societatea care aparţine Consiliului Local Municipal Brăila (86,82% din acţiuni) şi Consiliului Judeţean (13,05% din acţiuni) a înregistrat în ultimii trei ani un profit de 10,2 milioane lei".



Secretarul de stat a mai afirmat că unul dintre motivele pentru care preţul apei potabile este atât de mare la Brăila îl reprezintă faptul că la CUP Dunărea s-a mărit considerabil numărul de salariaţi, ajungând la 1.020 în prezent, societatea devenind "o filială a PSD". Dobrescu a mai criticat şi faptul că societatea CUP Dunărea a achiziţionat "şase bolizi de lux pentru şefii de staţii CUP din judeţ" în valoare de 55.000 euro bucata, comunicatul transmis de acesta fiind însoţit de fotografii cu respectivele maşini.



Potrivit tarifelor avizate de ANRSC pentru operatori regionali, începând cu 11 ianuarie 2023, brăilenii plătesc pentru apă potabilă 7,14 lei/mc apa potabilă (fără TVA) şi pentru canalizare-epurare 3,90 lei/mc (fără TVA), notează Agerpres.

