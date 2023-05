Ce ar trebui să faci imediat după ce ai luat permisul de conducere. Adrian Grigore, expert siguranță rutieră, semnal de alarmă

„Vreau ca în acest modul să facem o paralelă tot timpul între curse și stradă. Vreau să vă arăt siguranța pe care o ai în aceste ramuri sportive, în cadrul organizat, și jungla în care trăim zi de zi. E o junglă. Din păcate, asta e realitatea.

După școala de șoferi ar fi bine să căutați cumva să faceți cursuri de conducere defensivă. Deși sună puțin ciudat, dacă mergi cu 20, 30 kilometri la oră, în principiu, nu prea are ce să ți se întâmple, dar aceste cursuri au în spate o altă gândire și o altă dinamică, te învață să vezi, să anticipezi și să acționezi corect, lucru pe care, din păcate, în școlile de șoferi din România, nu prea avem cum să le învățăm.

După ce mi-am luat licența de pilot în anul 2007, am căutat să mă perfecționez, adică să fac cursuri în plus. La fel și pe stradă, îți iei permisul, dar nu te învață anumite lucruri, căutați să vă duceți la astfel de cursuri. Sunt foarte mulți colegi de-ai mei în toată țara unde puteți să găsiți astfel de variante de a învăța în plus pe lângă școală.

Pe stradă lucrurile se mișcă, sunt într-o dinamică continuă, pietoni, biciclete, la raliu este totul fix, doar noi ne mișcăm, nu ne avem de gestionat decât pe noi. Un alt lucru foarte important în aceste competiții este că îi avem pe acești oameni îmbrăcați în roșu, adică echipajele speciale de intervenție de la ISU, lângă noi, foarte aproape, la câteva minute distanță. Din păcate, pe stradă poate să dureze și jumătate de oră să ajungă echipajul la tine din cauza traficului sau din diferite alte motive.

Probele sunt securizate de jandarmi, de oameni, de firme de pază. Nu umblă nimeni de nebun pe acolo. Avem salvare, poliția este prezentă. Drumurile sunt închise, inclusiv cele de acces. Pe stradă nu avem parte de astfel de lucruri. Dacă avem un accident poate să vină salvarea în opt, zece minute sau poate să dureze o jumătate de oră. Noi acolo primim ajutor foarte repede.

Eu nu blamez școlile de șoferi, în schimb cred că ar trebui puțin schimbată metodologia. La astfel de cursuri învățați niște lucruri pe care nu le învățați în școală. Sunteți buni, luați permisul, colegii de la rutieră vi-l dau, vă examinează, dar sunteți puși în niște situații în care nu ați mai fost și e bine ca cineva să vă explice astfel de lucruri. Sau altă variantă, același instructor plătit pentru încă trei ore să meargă cu tine in afara orașului și să-ți arăte aceste două, trei lucruri elementare.”, a spus Adrian Grigore.

