Ce a pățit Alice Cavaleru: E greu, dar îmi doresc să am o viață lungă pentru că nu vreau să o las singură

„Mă minunez în fiecare zi de capacitatea iubirii de mamă de a mă transforma în cea mai bună variantă a mea. În iubirea de mamă nu e loc de orgoliu sau alte sentimente care să o umbrească. Desigur, există multă frustrare, neputință și tristețe când nu reușești să oferi tot ce ți-ai dori sau când te depășesc situații pe care ai vrea să poți să le rezolvi cu praful tău magic de mamă.

Azi-noapte Zori a dormit fără mine și, la 12 nopatea, m-a sunat mama mea disperată că s-a trezit la puțin timp după ce au adormit și de o oră plângea fără oprire. Doar repeta „vreau să stau cu mami acum" mecanic, printre suspine. Nici nu deschidea ochii. Eram pe video call și nu mai știam ce să-i spun ca să o liniștesc puțin. Apoi mi-a venit ideea să-i cânt. După un timp, s-a calmat puțin și asta mi-a dat timp să mă adun și să-mi dau seama că mai bine îi spun povești pentru că așa o adorm în fiecare seară. Am lăsat de mult cântecele la somn. Așa am reușit să mă înțeleg cu ea. Voia să stea doar cu mine (adică cu telefonul pe video call cu mine) în camera ei și să-i spun povești. Și așa am stat 40 de minute, pe jos, în baie, și i-am spus povești până a adormit. Le-am citit de pe internet, recunosc, pentru că nu aș fi avut capacitatea să mă adun ca să improvizez. A trecut. Se pare că s-a mai trezit o dată, spre dimineață, dar a reușit să adoarmă la loc. A fost o noapte grea, nu prea am dormit și am capul greu, dar am și o mică victorie: am reușit să o liniștesc și să o adorm de la distanță”, a scris Alice Cavaleru pe contul de Instagram.

„De frica acestor momente îmi doresc ca din când în când să doarmă singură, nu că nu aș vrea să mai doarmă cu mine. Vreau doar să poată să doarmă fără mine dacă e nevoie, dar pare că mai avem până acolo. E greu, dar îmi iubesc viața mai mult ca oricând pentru că e Mușețica mea în ea și îmi doresc să am o viață lungă pentru că nu vreau să o las singură”, a transmis vedeta.

„Și când mă gândesc că o să o iau de la capăt cu al doilea meu pui și o să am sentimentele astea la dublu!”, a conchis Alice Cavaleru.

Într-un alt mesaj, publicat tot pe Instagram, Alice Cavaleru spunea: „Când am aflat la 25 de ani că o să fiu mamă, mi-am imaginat multe lucruri, dar abia acum, când Zora se apropie de 5 ani, am realizat un lucru foarte important: copila mea devine oglinda mea. Tot ce fac, ce spun, ce simt (și nu doar când e Zora de față) se reflectă în sufletul ei. Și simt că aici e marea provocarea. Pentru că atunci când îți privești copilul, te descoperi și pe tine. Și ai face bine să te "gospodărești" ca să îți placă ce vezi pentru că, de multe ori, părinții pun pe copii o presiune care lasă rani adânci pentru că nu se plac pe ei înșiși. Și am fost nevoită să devin părinte la rândul meu ca să înțeleg suferințe cărate inutil în suflet.”

