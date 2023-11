Cazul Lasconi, regie de amatori? Chirieac: În partidul ăsta, dacă nu ești bun de europarlamentar, ești bun de primar? Nu înțeleg!

A mințit Elena Lasconi și nu a votat la referendum? A votat fraudulos și nu și-a pus ștampila pe buletin sau totul e o regie "de amatori" făcută în virtutea campaniei electorale care se apropie?

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat situația creată, în direct la România TV:

"Nu este o regie. Cred că doamna Lasconi s-a gândit că ar putea să ia votul și din partea românilor care susțin familia tradițională, sensibil mai numeroși decât cei care sunt progresiști. Și-atunci, ca să ia voturi de acolo, ea fiind și primar de Câmpulung - vă dați seama - a spus, dom'le, eu am votat cu familia tradițională! Fără să-și dea seama că intră în contradicție cu partidul domniei sale. Nu și-a imaginat că va ieși un asemenea scandal. Și-a imaginat că publicul din România ar spune - doamna Lasconi e cu familia tradițională, hai s-o votăm și noi! E frumoasă, e telegenică, știe cum să vorbească, are soț, are copil, hai să votăm cu dânsa că susține familia tradițională.

De-aici a ieșit scandalul cu fiica domniei sale care a lovit-o când a spus "Sunt dezgustată de mama mea care este homofobă." Firește că a izbucnit un scandal cât casa fiindcă USR-ul se legitimează la nivel european ca fiind un partid progresist, cum ne-a explicat frumos doamna Clotilde Armand și de aici s-a întâmplat toată nenorocirea. Au scos-o de la europarlamentare și rămâne primar la Câmpulung. Dacă nu ești bun de europarlamentar, ești bun de primar în partidul ăsta? Nu înțeleg!" s-a întrebat retoric Bogdan Chirieac.

