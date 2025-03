Cazanciuc: Cine ar trebui să fie reprezentantul pentru relaţia cu SUA

"Nu am avut o discuţie în PSD cu privire la o persoană anume, cred că mai întâi trebuie agreat acest principiu de a avea un reprezentant permanent acolo, care să aibă o misiune mai mult decât are un ambasador - de foarte multe ori una tehnică, ci una cu o componentă politică importantă. Un om care să nu fie acolo un om de partid, pentru că pe cei de la Washington nu îi interesează dacă e membru PSD, PNL sau USR. Am spus să nu se ducă acolo cu un carnet de partid, ci să reprezinte pur şi simplu România (...). Sunt oameni care merg în mod constant la Washington, au deschidere acolo şi mai ales au credibilitate, atunci când spun ceva din partea României, sunt şi ascultaţi. Este cel mai important lucru, până la urmă", a precizat Cazanciuc, la Palatul Parlamentului.



El a fost întrebat când se va lua o decizie cu privire la reprezentantul României pentru relaţia cu SUA.



În opinia senatorului PSD, România are nevoie la Washington de oameni cu autoritate, respectaţi atât în SUA, cât şi în România.



"Complexitatea relaţiilor internaţionale, în momentul de faţă, reclamă, cumva, o prezenţă a României la Washington care să ne deschidă porţile când avem nevoie, din experienţa personală. Acum un an de zile, fiind la Washington, mi-a spus un diplomat american: Sunt 200 de ţări care vor să discute cu cei câţiva decidenţi de la Washington. Washington-ul discută, în mod obişnuit, cu cinci - zece state maximum, restul au nevoie de o prezenţă permanentă aici, de oameni care să ştie să facă lobby, de oameni care să deschidă uşile, de oameni cu autoritate, respectaţi în Statele Unite şi, evident, în România", a susţinut Cazanciuc.

