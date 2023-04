Caz șocant în România: Tânără de 25 de ani, sechestrată, în lanțuri, de propriul tată. A fost găsită cu piciorul necrozat. Bărbatul a fost lăsat în libertate

Un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din comuna Mireşu Mare, este cercetat pentru lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate, după ce poliţiştii au constatat că acesta îşi ţinea fiica, în vârstă de 25 de ani, în condiţii improprii, a informat, duminică seara, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş, Ionela Cozma, scrie Agerpres.



Poliţiştii s-au deplasat la locuinţa acestuia, după ce au fost sesizaţi de asistenţii sociali din cadrul Primăriei Mireşu Mare.



"Bărbatul a refuzat să coopereze cu poliţiştii, susţinând că fiica lui nu are nevoie de îngrijiri medicale şi a devenit agresiv când a realizat că poliţiştii nu vor renunţa la intenţia lor de a o vedea pe tânără. Aceasta a fost găsită în imobil cu necroze la piciorul drept, răni purulente şi urme de fecale. Tânăra a rămas internată la Spitalul Judeţean de Urgenţă din municipiul Baia Mare, unde, din cauza leziunilor suferite, necesită investigaţii medicale amănunţite", a spus Ionela Cozma.



Bărbatul a fost dus la secția de Psihiatrie a Spitalului Municipal Sighetu Marmației pentru a fi investigat medical. Se pare că acesta ar fi cunoscut în evidențe cu afecțiuni medicale, de unde, conform presei locale, ar fi fost lăsat liber acasă.



"Poliţiştii efectuează cercetări sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului şi luării măsurilor legale care se impun, sub aspectul comiterii infracţiunii de lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate", a adăugat Ionela Cozma.

Presa locală dă detalii absolut terifiante. Se pare că Poliția și Primăria au fost sesizate din cauza mirosului insuportabil simțit de vecini. Tânăra de 25 de ani ar fi fost găsită în lanțuri, în propriile fecale. În aceeași cameră, în condiții similare, se afla și străbunica fetei.

Tânăra se întorsese de la bunicii din Anglia de o lună. Se pare că piciorul fetei era în putrefacție în momentul în care a fost salvată.

