Cătălin Drulă - Răzvan Cuc, ciocnire, în direct, la DC News: E băiat deștept, dar... Nu mergi pe autostrăzi pe Facebook

Cătălin Drulă consideră că motivul principal pentru care țara noastră nu are autostrăzi suficiente are legătură cu faptul că politicienii români gândesc pe termen scurt, asigurându-se înainte de toate că au ce să livreze electoratului înainte ca posturile să le fie puse în pericol. Fostul ministru al Transporturilor a făcut referire și la numărul mare de oficiali care au ocupat acest post.

România se confruntă cu o situație deloc favorabilă în ceea ce privește infrastructura de transport în totalitatea ei: rutieră, feroviară, navală sau aeriană. Cătălin Drulă, președintele Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură din Camera Deputaților, a fost întrebat dacă un pact național pe transporturi ar putea reprezenta o soluție. „De o gândire pe termen lung este nevoie. Desigur, putem discuta despre orice fel de pact, dar părerea mea este că voința politică în partidele PNL și PSD - o să fiu sincer și direct - nu există pentru așa ceva! Este mult prea mare tentația și văd mai degrabă importanța instituțională și banii care sunt în jurul acestui Minister decât o formă de construcție unde politicienii să aibă ceva mai puțin control, dar niște profesioniști să își facă treaba”, a spus Cătălin Drulă.

După intervenția acestuia în cadrul dezbaterii „Upgrade România: Este nevoie de un pact național de transporturi”, a luat cuvântul Răzvan Cuc, vicepreședintele Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură din Senatul României.

„Trebuie să tragem de fiecare dată semnalul de alarmă potrivit căruia infrastructura trebuie să devină un punct comun pentru toate partidele și nu vreau să intru într-o discuție politică, dar să știți că cel puțin pentru actuala coaliția acest lucru se întâmplă. Și în trecut s-a întâmplat. Îmi pare să aud... când aud că fug miniștri care au călcat pe acolo... uită că fac parte dintr-o structură politică, uită că au condus Ministerul și că au lăsat în spatele lor un mare zero. Problema este în felul următor: ce nu a înțeles actuala opoziție este faptul că PNRR tocmai asta și cere - toate programele operaționale cer continuitate și unitate”, a spus Răzvan Cuc.

„Degeaba vorbim de situații ipotetice, dacă nu ne uităm în ograda noastră să vedem ce am făcut... Și îi criticăm pe alții... Eu nu am de gând să pierd vremea să critic foști miniștri”, a mai spus Răzvan Cuc.

„Eu aș fi apreciat foarte mult ca, anul trecut, să discutăm cu toții PNRR. După cum știți, a fost ținut la secret, am aflat când s-a făcut o conferință de presă. Poate am fi venit și noi cu niște idei, proiecte. Din păcate, această secretomanie nu a arătat competența unora, ci a arătat indiferența față de proiecte. Vorbim de profesioniști, păi haideți să ne uităm la acei profesioniști. Știți că, anul trecut, de exemplu, în luna septembrie, companiile din Minister nu aveau bugetele aprobate. Acei experți, numiți de unii care acum pozează în eroi... știm foarte bine că erau copii abandonați pe câmp și nici măcar nu știau cum să intervină... Există experți în ministere, problema e că trebuie scoși la lumină și lăsați să lucreze. (...) Pentru a accesa aceste sume colosale din PNRR, am vorbit de atâtea ori, că trebuie modificată legislația, iată că s-a făcut acest pas. E evident că această coaliție are forța politică și determinarea să modifice aceste aspecte pentru implementarea proiectelor”, a mai spus Răzvan Cuc.

Răzvan Cuc: Îmi pare rău că domnul Drulă...

„Eu chiar nu-mi propusem, e săptămâna mare... Îmi pare rău că domnul Drulă - eu îl apreciez și simpatizez, e un băiat deștept - dar tot timpul se lansează - așa a făcut și în mandat - în discuții politicianiste. Nu mă interesează ce directori a adus, mă interesează ce a lăsat în urmă ca proiecte. (...) Spectrul politic să înțeleagă că nu trebuie să facem propagandă doar pentru Facebook. Oamenii trebuie să meargă pe autostrăzi, nu mergi pe autostrăzi pe Facebook. Nu are sens să ne atacăm”, a zis Răzvan Cuc.

Ulterior, a adăugat: „Tot ce e pozitiv votăm și ajutăm. Dar totul până când încep discuțiile acestea sterile cu privire la experți...”

Declarațiile au fost făcute în cadrul dezbaterii online „UPGRADE ROMANIA: ESTE NEVOIE DE UN PACT NAȚIONAL DE TRANSPORTURI”, eveniment organizat de trustul DC News Media Group, din care fac parte DCNews, DCBusiness, DCMedical, StiriDiaspora, DefenseRomania, Spectacola, Astrosens, DCNewsTV și Radio DCNews.



Upgrade România: Este nevoie de un pact național de transporturi. Dezbatere DC News

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News