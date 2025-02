Cât de des trebuie să-ți speli copilul? Greșeala pe care mulți părinți o fac zilnic, potrivit experților

Potrivit experților, nu există o regulă universal valabilă, iar obiceiurile de îngrijire trebuie adaptate în funcție de vârstă, activitate și sensibilitatea pielii copilului.

Baia zilnică: necesitate sau obicei exagerat?

Pentru mulți părinți, baia de seară a devenit un ritual care pregătește copilul pentru somn. Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că pielea copiilor este mai sensibilă decât cea a adulților și poate fi afectată de expunerea excesivă la apă și produse de curățare agresive.

Profesorul Sally Bloomfield, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a declarat pentru The Mirror: "În opinia mea, nu este necesar să facem baie sau duș în fiecare zi. Spălatul prea des poate afecta echilibrul microbiomului pielii, făcând-o mai predispusă la iritații și uscăciune."

Studiile arată că microbiomul pielii are un rol esențial în menținerea sănătății acesteia. Înlăturarea excesivă a uleiurilor naturale poate perturba acest echilibru, ceea ce duce la uscăciune și sensibilitate crescută.

Când este cu adevărat necesar să speli un copil?

Potrivit Asociației Americane de Dermatologie, copiii cu vârste între 6 și 11 ani au nevoie doar de una-două băi pe săptămână, cu excepția cazului în care s-au jucat afară, au transpirat excesiv, au folosit protecție solară sau au fost la piscină.

În schimb, copiii care suferă de eczeme sau piele foarte sensibilă ar putea beneficia de băi zilnice, dar doar dacă sunt utilizate produse delicate, fără parfumuri sau substanțe iritante. Dermatologii recomandă evitarea săpunurilor agresive și a spumantelor de baie, care pot usca pielea.

Pentru bebeluși, regulile sunt și mai flexibile. Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) susține că nou-născuții nu trebuie îmbăiați zilnic, decât dacă părinții doresc acest lucru. În schimb, este suficientă curățarea delicată a zonelor expuse, precum fața, mâinile și zona scutecului.

În final, frecvența îmbăierii copiilor trebuie stabilită în funcție de nevoile individuale ale fiecărui copil. Nu există o regulă strictă, iar echilibrul dintre igienă și protecția pielii este cheia unei îngrijiri corecte. Părinții trebuie să țină cont de activitățile zilnice, tipul de piele al copilului și recomandările medicului pediatru pentru a menține sănătatea pielii fără a exagera cu spălarea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News