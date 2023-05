Cât de des trebuie repetate testele de screening mamar și genital. Ești la menopauză? Când avem aproape certitudine de apărare în fața bolii / video

„Prin screening noi identificăm susceptibilitatea bolii. Aici este rolul programelor naționale și aș zice mai mult al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru a include în acoperire. Chiar dacă prelevările sunt simple și nu sunt costisitoare, soluțiile de diagnostic, pentru că noi nu putem vorbi de o afecțiune fără o verificare histologică, de includere sau excludere, trebuie acoperite printr-o contravaloare de către Casă.

Aici sunt încă problemele în discuție pentru că dacă există o populație majoritară de aproape 70% care are un loc de muncă stabil, are o relație contractuală și este inclusă în sistemul de asigurări de sănătate, este un procent destul de important, sub 20% din populație, care nu are un loc stabil de muncă și care nu are o relație contractuală cu casele județene de sănătate și nu-și permit să facă investigațiile care sunt ierarhizate și să urmeze protocolul de detecție și confirmare.”, a spus prof. dr. Nicolae Suciu.

Peste cât timp trebuie repetată testarea dacă rezultatul citologiei a ieșit negativ?

„Screening-ul se sugerează a se efectua între 23-65 de ani, este screening care se face cu actul de identitate, nu trebuie nimic altceva, pentru cancerul de col uterin. Din 3 în 3 ani până la 35 de ani, după 35 de ani se repetă la 2 ani. În ceea ce privește ecografia și mamografia, părerile, atât Europa cât și SUA, agreează efectuarea mamografiilor după vârsta de 35, unii spun chiar după 37 de ani, dar cu un orar de 2 ani după 40 de ani.

După ce pacientele au intrat la menopauză, 3 evaluări negative prin citologie practic conferă persoanei respective o aproape certitudine de apărare, de absența acestor maladii care grevează și amprentează calitatea vieții pacientelor, mai ales atunci când sunt în stadii depășite și când soluțiile terapeutice sunt reduse.”, a spus prof. dr. Nicolae Suciu.

