Data publicării: 12:57 31 Oct 2025

Cât cheltuie Guvernul României pentru alegerile din 7 decembrie
Autor: Ioan-Radu Gava

guvernul-romaniei---dogioiu_58563100 Guvern
 

Guvernul a stabilit cheltuielile estimate pentru alegerile din 7 decembrie.

Guvernul a stabilit vineri, prin hotărâre, cheltuielile necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parţiale din 7 decembrie, cheltuieli pe care le estimează la 67,6 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al Executivului, sumele sunt repartizate în funcţie de ordonatorul de credite însărcinat cu efectuarea cheltuielii, acestea fiind identificate pe baza prevederilor legale în vigoare care impun efectuarea respectivei cheltuieli.

"Cea mai mare sumă revine Ministerului Afacerilor Interne - 45 milioane lei, urmat de Autoritatea Electorală Permanentă - peste 16,9 milioane lei. Cheltuielile au fost stabilite pe tipuri distincte, respectiv cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, active nefinanciare", se arată în comunicat.

Tot vineri, Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie 2025.

Hotărârea detaliază atribuţiile şi sarcinile care revin Autorităţii Electorale Permanente, Ministerului Afacerilor Interne, Institutului Naţional de Statistică, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, instituţiilor prefectului, primarilor şi preşedinţilor consiliilor judeţene în procesul de pregătire, organizare şi desfăşurare a alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie 2025.

