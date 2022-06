Câștigătorul Survivor România 2022. Lucruri pe care nu le știai despre Alex Delea

Alex Delea este câștigătorul Survivor România 2022. El a primit trofeul în uralele colegilor, veniţi cu toţii să-i susţină pe ultimii trei supravieţuitori rămaşi în concurs, relatează Pro Tv.

„Am câştigat şi asta m-a făcut să cred că poate câştig şi acest trofeu”, a spus Alex Delea după emisiune.

Alex Delea, care a început competiţia în tribul Războinicilor, a intrat marți seară pentru ultima dată pe traseu, alături de Ionuţ Popa şi de Elena Chiriac. Sigur pe el, Alex a câștigat pentru a treia zi la rând și s-a calificat direct în finală, unde s-a confruntat cu Elena Chiriac. Cei de acasă au decis prin vot că el este câștigătorul competiției.

Cine este Alex Delea

Alex Delea are 25 de ani, s-a născut în Constanța şi este barman. A povestit la „Survivor” că a avut o copilărie foarte grea. A fost crescut de mama, mătușa și bunica sa, după ce tatăl a ales să plece din viața lor. A fost nevoit să lucreze de la 17 ani în barul care a devenit afacere de familie, din dorința de a-și ajuta mama.

„Copil fiind, nu-mi dădeam seama că n-aveam ce să mănânc, credeam că aşa e toată lumea. N-aveam lumina în casă. Acolo ştiam, pentru că vedeam lumină la vecinul, dar dacă eu nu aveam, nu aveam. Ţin minte că plângeam de foame, nu aveam absolut nimic de mâncare şi plângeam de foame, adică chiar mi-era foame şi plângeam foarte mult. Şi eram cu toată familia în care eu plângeam de foame şi nu aveau ce să mi dea, nimic, nu era, dacă nu era? A venit tragedia când aveam patru ani, pentru că unchiul meu a încercat să facă tot posibilul să avem un trai mai bun. Numai că nu a putut să facă asta. A decis să-şi ia viaţa, din păcate”, spunea Alex Delea în luna martie.

Zmărăndescu, primul mesaj către Elena Chiriac, după ce a pierdut finala Survivor România 2022. Fanii, fericiți pentru Alex Delea

După ce finala Survivor România s-a încheiat, show-ul a continuat live pe rețelele de socializare. Printre cei care au avut un mesaj pentru marea pierzătoare a fost Cătălin Zmărăndescu. „Un copil de 19 ani, imatur, cum au spus unii, le-a dat clasă multora. A ajuns în această finală... Nu cred că exista finală mai potrivită. Nu am de ce să mă supăr, asta e finala pe care eu am visat-o, mi-am dorit-o... s-a întâmplat. Ea are 20 de ani în momentul acesta, are toată viața înainte și poate să facă multe lucruri frumoase”, a spus Cătălin Zmărăndescu despre Elena Chiriac.

„Mi-am dorit atât de mult să câștig și se pare că este încă un locul doi pentru mine. Dar vă spun din toată inima că, dintre toți oamenii pe care i-am cunoscut aici, a câștigat cel mai potrivit om. Vă spun din tot sufletul meu!”, a zis Elena Chirieac, după ce Alex Delea a câștigat Survivor România.

Fanii emisiunii și-au exprimat părerile în mediul online. Mulți telespectatori au considerat că Alex Delea a meritat să câștige competiția, deoarece a demonstrat cu fiecare ediție că este un supraviețuitor. Iată câteva dintre mesaje:

„Bravo, băiatule! Tu meritai cel mai mult! Mă bucur enorm că ai câștigat!”

„Ești tare, ești cel mai bun, meritai!”

„Atât de fericit sunt, căci în acest sezon s-a câștigat pe merit. A câștigat un Vultur-Războinic, un om cu suflet mare, cu umor dar și cu calități sportive! Felicitări, Alex Delea!” Vezi mai mult AICI.

