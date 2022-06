Zmărăndescu, primul mesaj către Elena Chiriac, după ce a pierdut finala Survivor România 2022. Fanii, fericiți pentru Alex Delea

Aventura „Survivor România” a început pe 16 ianuarie și a luat sfârșit marți seară, după mai bine de patru luni. La finalul a 60 de ediții, Alex Delea primit trofeul Survivor România 2022 și cecul de 100.000 euro.

După ce finala Survivor România s-a încheiat, show-ul a continuat live pe rețelele de socializare. Printre cei care au avut un mesaj pentru marea pierzătoare a fost Cătălin Zmărăndescu. „Un copil de 19 ani, imatur, cum au spus unii, le-a dat clasă multora. A ajuns în această finală... Nu cred că exista finală mai potrivită. Nu am de ce să mă supăr, asta e finala pe care eu am visat-o, mi-am dorit-o... s-a întâmplat. Ea are 20 de ani în momentul acesta, are toată viața înainte și poate să facă multe lucruri frumoase”, a spus Cătălin Zmărăndescu despre Elena Chiriac.

Prima reacție a Elenei Chiriac, după ce Alex Delea a câștigat Survivor România

„Mi-am dorit atât de mult să câștig și se pare că este încă un locul doi pentru mine. Dar vă spun din toată inima că, dintre toți oamenii pe care i-am cunoscut aici, a câștigat cel mai potrivit om. Vă spun din tot sufletul meu!”, a zis Elena Chirieac, după ce Alex Delea a câștigat Survivor România.

Alex Delea, 25 de ani, este un barman care a lucrat timp de mai mulți ani în Barcelona, Spania. „Vă iubesc pe toți de aici! Nu știu ce se întâmplă cu mine, nu cred că mi se întâmplă așa ceva!”, a spus Alex Delea, după ce a aflat că a câștigat.

Fanii emisiunii și-au exprimat părerile în mediul online. Mulți telespectatori au considerat că Alex Delea a meritat să câștige competiția, deoarece a demonstrat cu fiecare ediție că este un supraviețuitor. Iată câteva dintre mesaje:

„Bravo, băiatule! Tu meritai cel mai mult! Mă bucur enorm că ai câștigat!”

„Ești tare, ești cel mai bun, meritai!”

„Atât de fericit sunt, căci în acest sezon s-a câștigat pe merit. A câștigat un Vultur-Războinic, un om cu suflet mare, cu umor dar și cu calități sportive! Felicitări, Alex Delea!”

Podiumul a fost completat de Ionuț Popa, 33 de ani, antrenor de fitness originar din Hunedoara, stabilit în București.

De menționat că s-a deschis castingul pentru sezonul următor din Survivor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News