Casa lui Puya a fost călcată de hoți. Ce i-au furat din curte

Puya a căzut pradă hoților! Artistul a transmis un mesaj celor care au intrat pe proprietatea sa și i-au furat bicicleta. Mesajul a fost postat pe contul său personal de Instagram. „Prostul care mi-a furat bicicleta din curte aseară, mai mult de 300 de RON nu iei pe ea. Acum e și greu să o vinzi.”, le-a transmis rapperul.

În urmă cu șapte ani, Puya a avut parte de aceeași întâmplare, parcă trasă la indigo. I-a fost furată o altă bicicletă și, la fel, a avut un mesaj pentru hoți, de data aceasta pe Facebook: "În secolul vitezei mie îmi place să merg lent, de aceea: Rog persoana care mi-a furat bicicleta ieri să mi-o vândă tot mie... mai mult de 150 / 200 ron nu face, crede-mă pe cuvânt. Probabil te-ai grăbit să fugi cu ea din scară și nu ai observat rugina... pentru mine însă are o valoare sentimentală, am trecut prin multe împreună :) ... PS: Ce e cel mai important la bicicleta asta este faptul că... E A MEA !!!!"

Cu ceva timp în urmă, Puya a fost invitat la podcastul moderat de Mihai Morar. În cadrul discuției, artistul a dezvăluit un moment inedit legat de familia sa. Puya a mărturisit cum a reacționat când a descoperit că fiica sa asculta muzică cu cuvinte obscene. Inițial, s-a simțit revoltat, dar a fost lăsat fără replică atunci când a aflat că melodiile cu conținut explicit erau chiar cele pe care le cânta, alături de Șișu, la începutul carierei. „Asculta muzică și am auzit niște înjurături. Imediat am comutat pe modul tătic. Zic «ce asculți acolo?» Mă gândeam că ascultă muzică d-asta trap, cu înjurături, cu morți. Îi spun «ce asculți? Muzică cu înjurături?». «Da, muzica ta, primele tale albume». Nu am mai zis nimic, mi-a închis gura”, a povestit Puya.





