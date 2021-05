Carnea roșie procesată, riscuri pentru sănătate. Tot ce trebuie să știi înainte de a o consuma

Carnea roșie procesată are o serie de riscuri pentru sănătate, motiv pentru care specialiștii recomandă consumul cu moderație.

Carnea procesată poate conține conservanți chimici despre care se știe că au efecte dăunătoare asupra sănătății. Iată ce vor experții să știți.

„Carnea roșie procesată diferă de cea roșie proaspătă prin faptul că a fost sărată, afumată, conservată sau tratată cu conservanți”, spune Lisa Andrews, dietetician înregistrat și proprietar al Sound Bites Nutrition din Cincinnati, citează DC MEDICAL.RO

Carnea procesată include mezeluri, șuncă, cârnați, salam etc. Și slănină este prelucrată, la fel și carnea ambalată. Pe de altă parte, carnea de vită sau friptură proaspătă - sau chiar mielul proaspăt - nu este considerată procesată. „Carnea de vită sau de porc tocată nu este de fapt considerată procesate atâta timp cât nu au fost supuse unor aditivi sau modificări”, spune Andrea Goergen, nutriționist dietetician înregistrat și proprietar al Cultivate Healthy din Washington, D.C.

Nici burgerii nu sunt considerați carne procesată. „Carnea de hamburger nu este considerată procesată”, spune Lacey Dunn, dietetician înregistrat și autor al The Women’s Guide to Hormonal Harmony. „Deși a fost modificat de la forma și forma sa inițiale, nu i s-au adăugat conservanți sau nitrați suplimentari.”

Cum se face carnea procesată

S-ar putea să nu doriți să știți cum sunt făcute unele dintre carnea dvs. prelucrată preferată. Majoritatea crenvurstilor, de exemplu, sunt făcuți din carne separată mecanic. Potrivit Departamentului pentru Agricultură al SUA (USDA), acesta este un „produs din carne asemănător pastei și aluatului produs prin forțarea oaselor cu carne comestibilă atașată, sub presiune ridicată printr-o sită sau un dispozitiv similar pentru a separa osul de alimentul țesut din carne. ” În esență, hot dog-ul este carne scheletată care este măcinată până la o textură fină și combinată cu sare și apă, astfel încât totul să se lipească. Da. Mai mult, carnea procesată conține adesea aditivi și substanțe chimice care pot contribui la boli cronice precum hipertensiunea și diabetul de tip 2, printre altele.”

Azotații, carnea procesată și sănătatea

Printre conservanții chimici adesea adăugați la carnea procesată se numără nitrații și nitriții. Dar nitrații apar și în mod natural. Acest lucru poate fi puțin confuz, așa că iată lămuririle. „Nitrații se găsesc și în mod natural în unele legume, cum ar fi rucola, varza, țelina, varza și spanacul”, spune Andrews. „Legumele protejează împotriva cancerului și ar trebui încurajate în dietele tuturor.”

Pe măsură ce se digeră alimentele, nitrații sunt transformați în nitriți. Deși nitrații naturali nu sunt un motiv de îngrijorare, nitrații și nitriții care se adaugă cărnii roșii procesate sunt. „Nitriții sunt conservanți care produc compuși potențiali care cauzează cancerul, în special [pentru] cancerul colorectal”, spune Goergen.

Câtă carne procesată poți consuma?

Faptul că Institutul American de Cercetare a Cancerului are o recomandare de a mânca puțin, dacă este cazul, carne roșie procesată este un semnal de alarmă. Dar liniile directoare recomandă, de asemenea, limitarea aportului de carne roșie - chiar dacă nu a fost procesată - la cel mult trei porții. Aceasta reprezintă un total de 12 până la 18 uncii de carne gătită pe săptămână. „Mai puțin este cel mai bun”, sfătuiește Andrews. „Carnea procesată conține nitrați, care au fost asociați cu mai multe tipuri de cancer, inclusiv cancerele esofagiene, stomacale, pancreatice și colorectale.”

Cu cât mâncați mai multă carne roșie procesată și neprelucrată, cu atât este mai mare riscul pentru sănătate. Într-o meta-analiză publicată în British Journal of Nutrition, cercetătorii au descoperit că persoanele care mănâncă cele mai mari cantități de carne procesată au avut un risc crescut de deces cu 22% din orice cauză și un risc cu 18% mai mare de deces din cauza bolilor cardiovasculare în timpul studiului. Aportul de carne roșie neprelucrată a fost asociat cu un risc crescut de 16% de deces din cauza bolilor cardiovasculare. Demn de remarcat: nu a existat un risc crescut de deces legat de aportul de carne albă, cum ar fi puiul.

Cum poate fi dăunătoare carnea roșie procesată

Pe lângă faptul că are conservanți precum nitrați și nitriți, carnea roșie procesată are adesea adăugată sare, ceea ce o face să conțină un conținut ridicat de sodiu. „Acest lucru este asociat cu hipertensiunea, iar consumul de carne roșie procesată are, de asemenea, o legătură cu diabetul”, spune Andrews, citând un studiu din 2019 publicat în BMJ.

Alimentele bogate în sodiu sunt deosebit de problematice pentru oricine cu afecțiuni cardiace sau renale, spune Goergen. „De exemplu, trei uncii de friptură pot avea 48 de miligrame de sodiu, în timp ce trei felii de slănină pot avea peste 400 de miligrame”, spune ea. "Dacă recomandarea generală pentru aportul de sodiu este de 2.300 miligrame pe zi pentru persoanele fără afecțiuni cardiovasculare sau renale - este mult mai mică în aceste cazuri - 400 miligrame reprezintă 17% din aportul zilnic maxim recomandat."

Un alt risc: un studiu din martie publicat în The American Journal of Clinical Nutrition sugerează că consumul procesat de carne roșie ar putea fi un factor de risc pentru demență. „Studiul retrospectiv a peste 490.000 de adulți a constatat că aportul de carne procesată de peste cinci porții pe săptămână a fost asociat cu un risc cu 67 la sută mai mare de demență, comparativ cu cei care au consumat aceste carne mai puțin de o dată pe săptămână”, spune Andrews.

În plus, carnea roșie procesată tinde să fie mai bogată în calorii, grăsimi saturate și colesterol. „Acest lucru poate juca un rol în creșterea nivelului de grăsime corporală, tensiune arterială și inflamație”, spune Dunn.

Cum să reduci riscul

Încercați să luați mese, chiar zile la rând dacă e posibil, fără carne, indiferent dacă aceasta înseamnă să consumați doar aliemnte vegetale sau să adăugați proteine ​​precum ouă, pește, pui și curcan. De asemenea, încercați proteine ​​vegetale, cum ar fi fasolea, edamame, tofu și chiar burgeri vegetarieni. „Preferatul meu personal este un burger de fasole neagră cu ciuperci portobello, care este atât de gustos și sățios, încât nici măcar nu mi-e dor de vită”, spune Goergen. Puteți chiar să amestecați edamame în smoothie-ul dvs. preferat sau să faceți o salată de fasole cu adevărat delicioasă.

Experții în sănătate sunt de acord că carnea roșie procesată ar trebui consumată cu moderație, așa că încercați să o limitați doar la ocazii rare. „Doza produce otravă, la fel și calitatea generală a dietei și alegerile stilului tău de viață”, spune Dunn. „O masă cu slănină sau un hot dog din când în când nu este un motiv mare de îngrijorare dacă dieta dvs. generală este sănătoasă și cu o varietate de micronutrienți.”