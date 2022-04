Carmen Tănase, șocată în direct, după ce s-a aflat că a avut o tumoră care o putea paraliza: ”Ce e asta? M-a pus NAIBA...”/ Adela Popescu: Tu așa spui?

”Este o persoană la care țin foarte mult, pe care o cunosc de foarte mult timp, însă o problemă de sănătate descoperită din întâmplare o putea lăsa paralizată. Este vorba despre Carmen Tănase, care este acum alături de noi”, a prezentat-o Adela Popescu pe actrița Carmen Tănase, în emisiunea ”Vorbește lumea” de la PROTV.

Acum prezentatoarea emisiunii de la postul de televiziune generalist, Adela Popescu a apărut în atenția publicului cu ani în urmă, ca actriță chiar în trustul în care astăzi activează, la AcasăTV. Adela Popescu a vorbit despre problema de sănătate a actriței Carmen Tănase, ceea ce nu a fost deloc pe placul celei din urmă.

”Știi care e problema... nu văd... ce e asta cu problema de sănătate?” a spus Carmen Tănase. ”Păi nu a fost?” a spus Adela Popescu. ”Păi a fost, dar ce am dat vreo importanță? M-a pus naiba să-i spun lui Viziru și gata, s-a...” a răspuns Carmen Tănase.

”A fost o tumoră pe măduvă”

”Păi tu nu, tu nu, Carmen, doar că un om are o viață și așa, la un moment dat, din întâmplare... sau ce ai făcut?” a continuat Adela Popescu. ”Da, a fost o întâmplare, m-am dus să-mi fac și eu analizele” a răspuns actrița.

Carmen Tănase a spus că avea o amorțeală într-un picior care se simțea diferit față de celălalt. ”Întâmplător s-a descoperit, când au mărit din întâmplare câmpul la RMN. A trebuit să mă operez. A fost o tumoră pe măduvă” a afirmat Carmen Tănase. ”Și tu așa spui?” a întrebat contrariată Adela Popescu.

”În primul rând, am avut încredere în Doru, domnul doctor Doru Băltățeanu, am zis că gata, nu mai am niciun fel de tumoră. Dânsul mi-a spus: știu ce am scos, totul este în regulă. Nu e nimic, sunt bine mersi. Dacă rămânea acolo, se rupea măduva. (Și rămâneai paralizată, nu? a fost întrebată). Da.” a afirmat actrița.

Operația a ținut patru ore, după spusese actriței.

În aceeași emisiune, Carmen Tănase, o mare iubitoare și salvatoare de animale, a refuzat să spună câte animale are acum, spunând că unele animale s-au mai dus. ”În spatele curții am făcut un cimitiruț” a spus actrița, care afirmă că mereu găsește la marginea pădurii ceea ce oamenii consideră că nu mai au nevoie acasă, adică... animale.

Citește și: Maia Morgenstern, scrisoare către Carmen Tănase: Ce mai faci, Carmen? Mai ții minte?

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News