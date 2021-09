Carmen Negoiță spune adevărul din viața ei, după divorț: Pe Instagram nu vreau să mă plâng

"Divorțul nu a fost dureros, înainte și după au fost perioade mai dificile. Când am ajuns la divorț, eram foarte împăcată cu decizia luată. După divorț, a fost o perioadă ciudată, poate o să scriu o carte despre acest lucru, pentru că lumea are senzația, din online, că trăiesc pe un pat de roze. Pe Instagram nu vreau să mă plâng, doresc să arăt doar lucrurile frumoase și locurile extraordinare pe care le descopăr.

Faptul că sunt zâmbitoare și pozitivă se datorează atitudinii mele și mentalului puternic, nu pentru că viața mea este fabuloasă tot timpul. Și eu am de plătit facturi și poate nu am tot timpul bani în cont, iar uneori trebuie să mă drămuiesc cu banii. Poate pare greu de crezut, uitându-te pe conturile mele de socializare, că și eu am probleme ca orice alt om. Am ales ca, pe lângă cele două business-uri, să am și o activitate pe partea de online, pentru că îmi place și sunt o tipă activă și îmi doresc să evoluez din toate punctele de vedere", a spus Carmen Negoiță pentru viva.ro.

Divorț după 11 ani de căsnicie

Carmen și Ionuț Negoiță au divorțat în 2010, după 11 ani de căsnicie. Carmen se căsătorise cu milionarul pe când avea numai 18 ani, scrie kanald.ro. După divorț, vedeta a rămas cu un SPA de lux în Capitală și cu mai multe conturi în bancă. Ulterior ea a investit într-un restaurant în București și într-o firmă cu produse de amenajări interioare. Are în continuare mai multe afaceri.

Bloggerița Carmen Negoiță a avut mai multe relații după divorțul de Ionuț Negoiță, iar recent s-a îndrăgostit de politicianul PNL Cătălin Boboc.

"În momentul în care treci printr-o astfel de ruptură, familia şi mai ales copiii sunt cei care te ajută să treci peste ceea ce ţi se întâmplă. Dacă nu ar fi fost copiii, probabil aş fi călătorit mai mult", declara Carmen Negoiță după divorț.

Carmen Negoiță participă în sezonul 7 al show-ului "Bravo, ai stil!" de la Kanal D și luptă pentru a câștiga titlul de cea mai stilată femeie din România. Iată câteva detalii despre noua concurentă.

