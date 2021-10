Divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ține primele pagini ale tuturor ziarelor, iar pe lângă declarațiile oferite de impresară și de copiii acesteia, apar și mai multe reacții ale apropiaților cuplului și nu numai.

După Adriana Bahmuțeanu, Gigi Becali și Monica Tatoiu, și Carmen Harra, celebra clarvăzătoare, a făcut dezvăluiri uluitoare despre divorțul momentului din showbiz, dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf.

Clarvăzătoarea stabilită în America de ani buni susține că fetița care i se va naște antrenorului Universității Craiova ar fi reîncarnarea copilului pierdut în prima sa căsătorie. Mai mult, ea nu mai dă nicio șansă mariajului dintre cei doi, pentru că "este deja o poveste trecută pentru Laurențiu Reghecampf".

"Laurențiu Reghecampf are codul 5, are nenumărate divorțuri înscrise în codul lui nativ. Relația cu Ana era temporară, a intervenit karma. Relația a durat fix 13 ani, la fel ca și cealaltă cu prima soție. Noua lui soție, căci Corina va deveni soția lui, va păți la fel. Oamenii ăștia trec prin karme similare pe care nu le rezolvă, de aceea se repetă la infinit aceeași situație care pare foarte dureroasă. Oamenii ăștia s-au mai cunoscut în alte vieți. Persoana care o înlocuiește pe Ana să știe însă ce o așteaptă, pentru că va avea aceeași soartă! Ea îi va da lui Laurențiu o fetiță care este reîncărcarea fetiței care i-a murit din prima căsătorie", a declarat Carmen Harra, la emisiunea "Exclusiv VIP", de la Prima TV.

Laurențiu Reghecampf a fost căsătorit până în 2008 cu Mariana Pfeiffer, iar în timpul mariajului lor s-au născut o fată și un băiat. Din nefericire, Ana Lisa Cristina Reghecampf a murit la doar o lună după ce părinții ei i-au aniversat primul an. Micuța lor s-a stins din viață din cauza unei malformații congenitale la inimă.

Mariana Pffeifer îi acorda divorțul lui Reghe, acum 13 ani, pentru ca el să se poată căsători cu Anamaria Prodan.

"Eu anticipez în viața lui a patra soție și al patrulea copil"

Carmen Harra o atenționează și pe Corina Caciuc, amanta antrenorului Universității Craiova, care este gravidă în patru luni.

"Și relația cu Corina este tot o relație pasageră. S-ar putea să dureze tot 13 ani sau chiar mai puțin. Eu anticipez în viața lui și a patra soție, și al patrulea copil. Momentul cu Anamaria s-a încheiat, e gata! S-a terminat! Dar karma continuă să funcționeze. El a acționat fără să-și dea seama. El nu reușește să-și încheie karma. Dacă nu divorța acum de Ana, lanțul se încheia aici", a mai spus ea.

Monica Tatoiu, despre divoțul dintre Anamaria Prodan și Reghe: I-am spus că NU e bine! E greu să trăiești cu o femeie ca ea

Monica Tatoiu a subliniat că la fel ca în cazul separării lui Cristian Boureanu de Laura Dincă și acum vorbele sale s-au adeverit. Mai exact, Monica Tatoiu a spus în urmă cu mai mult timp i-a mărturisit sexy-impresarei că relația ei cu Reghe nu este ceea ce trebuie, lucru care acum dovedește, spune ea, că dragoste cu forța nu se poate.

"Eu i-am spus că nu e bine (n.r căsnicia cu Reghe). E greu să trăiești cu o femeie cu personalitatea ei sau a mea. Eu am învățat să tac mult. Mediul e propice. Am citit declaratia ei. Unei femei care a fost obișnuită să conducă este foarte greu să accepți și atunci fiecare reacționează. Ea este impulsivă, ea nu vrea să divorțeze. Dar dragoste cu forța nu se poate, nicio femeie nu poate admite asta.

Am văzut fotografiile (n.r. cu Reghe și Corina, noua sa iubită), frumoasă fata, tinerețea este frumoasă. În viață trebuie să te gândești pe ce îți clădești fericirea. Femeia aia trebuie să înțeleagă că dacă face un copil cu unu bogat, nu îl leagă de ea. Dar un bărbat care a înșelat o dată, o are în sânge și dacă tu femeie desparți un tată de familia lui…. Când există părinți, divorțul părinților are un impact… În cazul ăsta și Anamaria a avut o situație de asta. El atunci și-a lăsat soția și un copil. Îmi pare rău pentru ei, a fost un cuplu foarte frumos", a spus Monica Tatoiu, într-o emisiune TV.

Adriana Bahmuțeanu, despre divorțul dintre Anamaria Prodan și Reghe: Vă spun cine e de vină. Mi-aș dori să nu sufere

Anamaria Prodan și Adriana Bahmuțeanu sunt prietene de mai bine un deceniu și jumătate iar în urmă cu 13 ani, ea și Silviu Prigoană l-au botezat pe fiul impresarei și al lui Laurențiu Reghecampf, pe Laur Jr.

În plus, Bahmu și Silviu Prigoană au fost cei care le-au recomandat celor doi capela din Las Vegas, locul în care s-au căsătorit și în care și ei făcuseră nuntă cu patru ani înainte. De asemenea, Anamaria i-a fost sprijin de nădejde Adrianei Bahmuțeanu la divorțul de Silviu Prigoană, fără însă să se poziționeze public în favoarea ei și împotriva fostului soț.

"Eu nu știu ce s-a întâmplat la ei în casă, n-am stat cu ei în pat, nu pot să-mi dau cu părerea.

Dacă aș fi stat cu ei în pat, probabil că aș fi putut să vă spun cine e de vină pentru divorț. Așa, prefer să nu mă bag deloc! Eu îi iubesc pe amândoi și aș vrea să-i văd fericiți.

Din păcate, în ziua de azi, căsniciile nu mai sunt pe viață, sunt episoade. Pentru Anamaria și Laurențiu nu trebuie să fie un capăt de țară, sunt tineri, sunt frumoși, au bani, cariere. Viața trebuie să meargă mai departe.

Mi-aș dori să nu sufere Bebeto, copiii suferă cel mai mult la o despărțire. Eu știu foarte bine cât de mult te macină un divorț. Este o senzație foarte neplăcută. Cred că a fost o decizie grea de ambele părți. Probabil că așa a vrut universul, a fost ceva scris în destinul lor. E păcat, pentru că amândoi sunt oameni frumoși", a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu pentru wowbiz.ro.