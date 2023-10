Caramitru, previziune sumbră privind imobiliarele pornind de la exemplele Cluj și București

Deși, din când în când, unii analiști vorbesc despre posibile ieftiniri, nici vorbă de așa ceva. Prețurile sunt de neoprit.

Andrei Caramitru, consultant financiar, a vorbit despre acest subiect făcând referire la Cluj și București.

„Clujul a devenit extrem de scump, casele sunt mult peste cele din Bucuresti. De ce si care vor fi efectele pentru viitor: motivul e simplu. E mai puțin loc de construit in interiorul si in jurul Clujului decat in Bucuresti. Oferta mai mica deci prețurile cresc mai repede. Bucureștiul, dacă continua blocajul pe constructii, o va lua pe aceiași panta (deja chiriile au explodat).

Însă problema e puțin atenuata de construcțiile care au loc in Ilfov, ajutate si de A0 in curând. Însă repet încă o data - fără un plan de dezvoltare, de 50’000 de noi apartamente pe an in zona metropolitana Bucuresti - prețul la case va deveni enorm si oamenii vor sărăci (in special tinerii)- când prețurile ajung sus de tot (ca in Cluj) se întâmpla un fenomen interesant.

Firmele de acolo sunt obligate sa plătească oamenii mai mult deci sa se hiper-specializeze in timp. Cele care nu reușesc (si oamenii care nu fac față unor joburi mai complexe) vor fi obligați sa plece din oraș. Nu e neaparat rau pentru oraș (așa s-a dezvoltat Manhattan in multe decenii). Însă foarte multă lume care nu e hiper competitiva o va duce greu”, a scris Andrei Caramitru.

VEZI ȘI: Cât a ajuns să fie prețul cerut pentru o garsonieră în Buzău. Clujul rămâne în urmă în acest ritm - https://www.dcnews.ro/cat-a-ajuns-sa-fie-pretul-unei-garsoniere-in-buzau-clujul-ramane-in-urma-in-acest-ritm_932656.html#google_vignette

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News