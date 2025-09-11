Caramitru îl aplaudă pe Nicușor Dan după ”mesajul pentru sistem”. ”Altfel, naiba ne ia pe toți”

”România e ținta unui război hibrid din partea Rusiei” a susținut președintele Nicușor Dan în cadrul interviului acordat TVR. Analistul Andrei Caramitru s-a așezat primul în rând la aplauze, după cum chiar el notează. ”Excelent. Bravo ND. Când e de aplaudat sunt primul!!!!! Ăsta e un mesaj pentru sistem. Au acum ok pentru a merge all in” a susținut Andrei Caramitru, pe Facebook.

În cadrul emisiunii ”Miercurea Neagră” din 10 septembrie, jurnalista Diana Tache a transmis un semnal în acest sens. Emisiunea s-a desfășurat înainte de interviul acordat de Nicușor Dan, președintele României.

Andrei Caramitru a revenit apoi, într-un comentariu, unde a notat: ”Eu nu sunt fan, dar îmi doresc mai mult decât orice să nu rateze mandatul că naiba ne ia pe toți. Te rog eu ND - pls - accelerează mașinăria, înțelegi să îi oprim pe ăștia”.

Vorbind despre alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 și implicarea Rusiei, Nicușor Dan a afirmat, la TVR Info, că: ”În intervalul care s-a scurs de atunci mi se pare că nu doar în România, dar la nivel european, faptul că există un război hibrid al Rusiei, care înseamnă atacuri cibernetice pe de o parte, pe de altă parte campanii masive de dezinformare, devine tot mai cunoscut și tot mai evident. Adică avem rapoarte ale NATO, avem rapoarte ale Marii Britanii, avem rapoarte ale Uniunii Europene, ale Spaniei, ale Italiei, ale Franței, toate vorbind de influențe de campanie întregi de dezinformare și de slăbire a democrației, pe care Rusia le face în fiecare din aceste țări europene”.

