Cea mai puternică armă a lui Nicușor Dan, care ”poate schimba sisteme”. Semnal în numele a 6,2 milioane de români: Simt nevoia să spun ce mă doare

”Eu simt nevoia să spun ce mă doare pe mine și cred eu că-i doare pe români și ce așteptări avem noi, ăștia, 6,2 milioane de oameni, de la președintele ales, pe bune, Nicușor Dan.

Trebuie să țină cont că cea mai importantă armă a președintelui este cuvântul. Cuvântul unui președinte poate schimba sisteme- sistemul acesta cu care se bat și suveraniștii, și globaliștii ș.a.m.d. Și ar fi bine ca președintele să se grăbească puțin în sensul acesta de a sprijini inclusiv măsurile care, pentru toată lumea, acum par ”wow, ce face Bolojan”; Bolojan anunță de aproape un an ce măsuri va lua când o să fie, dacă o să fie premier - nu e nimic nou sub soare.

Însă, președintele, prin cuvântul greu pe care-l are - și atunci când vorbește el ne poate însufleți, nu doar pe cei 6,2 milioane, mai mulți, și dintre cei care au stat pe canapea - din cei 5 milioane. Uitați-vă ce a făcut Băsescu: cuvântul la Băsescu a fost foarte important și a mișcat sistemul chiar dacă l-a mișcat într-o direcție greșită și am văzut asta pe pielea noastră timp de 10 ani.

Dacă tot a fost cum a fost în România, e cazul să vorbească despre lucruri, ca președintele să spună de ce are nevoie România, cine să răspundă că noi suntem în situația în care suntem - că s-au întâmplat niște lucruri în ultimul an. Până și pe mine mă încurcă, mă doare și mă afectează în mod direct, care, vorba doamnei Udrea, sunt tot timpul plecată, darămite pe toată lumea care merge la serviciu în fiecare dimineață” a atras atenția jurnalista Diana Tache, în emisiunea ”Miercurea Neagră” din 10 septembrie.

Întrebat de analistul politic Bogdan Chirieac dacă are această forță președintele Nicușor Dan, dată fiind încrederea scăzută, Diana Tache a răspuns că ”spre deosebire de Ilie Bolojan, care mai poate sta pe funcție o oră, o zi, o săptămână, o lună sau 10 ani, Nicușor Dan mai are fix 4 ani și 9 luni”. ”Și dacă are 5% încredere Nicușor Dan, deciziile pe care le așteptăm să le ia sunt cele care pot urca instant încrederea aia prăbușită sau nu” a subliniat jurnalista, adăugând: ”Nu mă interesează cifrele, mă interesează ca el să conducă statul”.

