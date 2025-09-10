Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Cea mai puternică armă a lui Nicușor Dan, care ”poate schimba sisteme”. Semnal în numele a 6,2 milioane de români: Simt nevoia să spun ce mă doare

Autor: Roxana Neagu | Categorie: Politica
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Un semnal puternic a fost transmis către președintele Nicușor Dan, astăzi, în direct. 

”Eu simt nevoia să spun ce mă doare pe mine și cred eu că-i doare pe români și ce așteptări avem noi, ăștia, 6,2 milioane de oameni, de la președintele ales, pe bune, Nicușor Dan.

Trebuie să țină cont că cea mai importantă armă a președintelui este cuvântul. Cuvântul unui președinte poate schimba sisteme- sistemul acesta cu care se bat și suveraniștii, și globaliștii ș.a.m.d. Și ar fi bine ca președintele să se grăbească puțin în sensul acesta de a sprijini inclusiv măsurile care, pentru toată lumea, acum par ”wow, ce face Bolojan”; Bolojan anunță de aproape un an ce măsuri va lua când o să fie, dacă o să fie premier - nu e nimic nou sub soare.

Însă, președintele, prin cuvântul greu pe care-l are - și atunci când vorbește el ne poate însufleți, nu doar pe cei 6,2 milioane, mai mulți, și dintre cei care au stat pe canapea - din cei 5 milioane. Uitați-vă ce a făcut Băsescu: cuvântul la Băsescu a fost foarte important și a mișcat sistemul chiar dacă l-a mișcat într-o direcție greșită și am văzut asta pe pielea noastră timp de 10 ani. 

Dacă tot a fost cum a fost în România, e cazul să vorbească despre lucruri, ca președintele să spună de ce are nevoie România, cine să răspundă că noi suntem în situația în care suntem - că s-au întâmplat niște lucruri în ultimul an. Până și pe mine mă încurcă, mă doare și mă afectează în mod direct, care, vorba doamnei Udrea, sunt tot timpul plecată, darămite pe toată lumea care merge la serviciu în fiecare dimineață” a atras atenția jurnalista Diana Tache, în emisiunea ”Miercurea Neagră” din 10 septembrie. 

Youtube video image

Întrebat de analistul politic Bogdan Chirieac dacă are această forță președintele Nicușor Dan, dată fiind încrederea scăzută, Diana Tache a răspuns că ”spre deosebire de Ilie Bolojan, care mai poate sta pe funcție o oră, o zi, o săptămână, o lună sau 10 ani, Nicușor Dan mai are fix 4 ani și 9 luni”. ”Și dacă are 5% încredere Nicușor Dan, deciziile pe care le așteptăm să le ia sunt cele care pot urca instant încrederea aia prăbușită sau nu” a subliniat jurnalista, adăugând: ”Nu mă interesează cifrele, mă interesează ca el să conducă statul”. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Cea mai puternică armă a lui Nicușor Dan, care ”poate schimba sisteme”. Semnal în numele a 6,2 milioane de români: Simt nevoia să spun ce mă doare
10 sep 2025, 12:55
Nicușor Dan a reacționat după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei
10 sep 2025, 12:34
Vladimir Putin, mare fan Labubu. A cerut să aibă faimoasele păpuși în camera de hotel din China - VIDEO
10 sep 2025, 11:42
SALROM și SALROCA, reacții după declarațiile lui Radu Miruță, ministrul Economiei
09 sep 2025, 16:43
”Atunci, cu siguranță, Ilie Bolojan își va da demisia”. Declarația momentului din PNL
09 sep 2025, 13:45
Boloș, fost ministru de Finanțe și preot, aduce în discuția despre deficit ”organul genital”
09 sep 2025, 14:45
ParintiSiPitici.ro
Un pediatru spune care este lucrul nr. 1 prin care părinții își ajută copiii să devină sănătoși și de succes: „Cel mai ușor moment pentru a pune bazele e în perioada de nou-născut”
10 sep 2025, 09:17
Cum a fost surprinsă ministra Oana Țoiu pe stradă - Foto în articol
09 sep 2025, 10:22
Robert Cazanciuc: Emoție și speranță la început de an școlar
08 sep 2025, 16:54
Robert Cazanciuc, la comemorarea „Crăișorul Munților”
08 sep 2025, 16:47
Marcel Ciolacu afirmă că demontează o mare minciună, privind fondul de rezervă al Guvernului - Video
08 sep 2025, 15:27
Ping-pong în coaliția de guvernare, episodul ”pistol la tâmplă”. USR îi răspunde lui Grindeanu
08 sep 2025, 14:51
Grindeanu, avertisment către USR și PNL: Atunci, PSD este obligat să ia decizii nedorite!
08 sep 2025, 13:49
Scenariu de coșmar la Strasbourg. Rareș Bogdan, avertisment din PE: Miza este enormă
08 sep 2025, 12:49
Președintele Nicușor Dan, întrerupt la declarații de fiul său: Bună ziua, am emoții
08 sep 2025, 08:49
George Simion, scrisoare deschisă: "Pentru judecători, dar nu numai..."
05 sep 2025, 19:42
Ministerul unde angajații vin în șlapi la muncă. Ministru: Sunt mai speciali, consideră că e ok să vină ca la plajă
05 sep 2025, 18:53
Simbol electoral pe gardurile școlilor, în Slatina. Scandal între prefect și primar: Aveți la dispoziție cinci zile lucrătoare să-l dați jos!
05 sep 2025, 20:04
Scandal în partidul fondat de Dacian Cioloș: Octavian Berceanu a demisionat din REPER după anularea alegerilor
05 sep 2025, 14:07
Daniel David anunță că școala începe luni: Părinții să-și ducă copiii la școală. Profesorii n-au cum să nu se ocupe de ei
04 sep 2025, 21:50
Nicușor Dan a recunoscut discuția de la Palatul Victoria. De ce a intervenit pentru magistrați. Faza ”căruciorul de supermarket”
04 sep 2025, 21:33
Nicușor Dan și-a evaluat cele 100 de zile în funcție. Ce notă și-a dat
04 sep 2025, 19:43
Nazare răspunde acuzațiilor: Nu sunt șantajabil. Nu am nimic de ascuns. MF deranjează teribil zonele de influență
04 sep 2025, 19:07
Iulian Fota o face, indirect, isterică pe Oana Țoiu: Umilire gratuită a unei mari puteri
03 sep 2025, 22:41
”Eu mă simt prost câteodată”. Ciprian Ciucu, dezvăluire despre Ilie Bolojan: E absolut ridicol
03 sep 2025, 21:26
Lia Olguța Vasilescu anunță un blocaj administrativ: Nu va mai exista nicio direcție funcțională!
03 sep 2025, 22:24
"Și Trump are poze cu Putin"! Doi politicieni AUR cer demisia Oanei Țoiu: "Dacă nu vă pricepeți, plecați acasă"!
03 sep 2025, 19:47
Nicușor Dan se amuză pe tema coaliției de guvernare. ”Până când?” întreabă președintele
03 sep 2025, 19:44
Suma care s-ar economisi anual prin concedierile din administraţia publică, anunțată de Ilie Bolojan
03 sep 2025, 18:21
Reacția premierului Bolojan, după apariția pozei cu Dăncilă și Năstase alături de Putin
03 sep 2025, 16:19
Fermierii români, tratați ca cetățeni de mâna a doua de UE. Bruxelles refuză despăgubiri pentru dezastre naturale
02 sep 2025, 22:57
Sorin Grindeanu, dezvăluiri despre discuțiile de la Cotroceni
02 sep 2025, 21:39
Testul pentru coaliție din Parlament. Bolojan: Vedeți că de multe ori pari singur
02 sep 2025, 20:55
Cine pleacă din primării și ”eroarea” de care s-a prins premierul Bolojan. Cum erau tăiate 25% din posturile de pe hârtie și noul scenariu de reducere
02 sep 2025, 19:35
Premierul, termen limită pentru primari
02 sep 2025, 17:23
Bolojan, detalii despre conflictul cu Nicușor Dan / video
02 sep 2025, 10:47
Plecare din Ministerul Transporturilor la conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București. Cine este Bogdan Mîndrescu
01 sep 2025, 23:27
Ilie Bolojan își asumă Pachetul 2 de măsuri: Nu am spus adevărul de frică să nu speriem oamenii
01 sep 2025, 19:35
Bujduveanu retrage avizul pentru protestul din București: "Capitala nu va deveni scena radicalismului"
01 sep 2025, 19:48
Majorarea TVA nu s-a discutat nici măcar o dată în coaliție: Sorin Grindeanu exclude acest scenariu
01 sep 2025, 18:01
Nicușor Dan, alături de Ursula von der Leyen la Constanța. UPDATE: Principalele declarații făcute de cei doi
01 sep 2025, 17:51
Primarul care a anunțat că-și dă demisia și pleacă acasă. ”Eu cu șase oameni nu pot lucra”
01 sep 2025, 16:20
Fifor, către Bolojan: Dacă nu poate respecta înțelegerile din Coaliție, să-și ia jucăriile și să plece, dar să-și asume consecințele
01 sep 2025, 14:23
Decizie în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul privind cultul persoanelor vinovate de genocid
01 sep 2025, 11:16
Proiect unic în Capitală. Daniel Băluță, bilanț după primul an de activitate
31 aug 2025, 22:22
Elena Lasconi iese la rampă. Mesaj tranșant pentru Ilie Bolojan
31 aug 2025, 19:58
Motivul pentru care Ursula von der Leyen vine la Constanța. Bogdan Chirieac: N-are nevoie de sprijinul României, cum am putea crede
29 aug 2025, 13:59
Scandal într-o primărie: Viceprimarul acordă audiențe pe o bancă, în curtea instituției
29 aug 2025, 10:51
PSD pregătește un pachet propriu de relansare economică, a anunțat Sorin Grindeanu
28 aug 2025, 08:55
Sebastian Popescu, prima reacție în scandalul în care e acuzat de pedofilie
27 aug 2025, 16:01
Conflict în coaliție. Pucheanu: Nu vă mai uitați în gura lui Miruță, bate câmpii cu grație
27 aug 2025, 14:38
”Pentru asta s-a dus Nicușor Dan la Guvern”. Ce le-ar fi spus liderilor coaliției de guvernare
27 aug 2025, 12:33
Cele mai noi știri
acum 8 minute
Economistul Adrian Negrescu, "alternativă la creșterea vârstei de pensionare"
acum 14 minute
Grupul de prietenie România-SUA (Romania Caucus), relansat în cadrul unui eveniment la Washington
acum 50 de minute
Cea mai puternică armă a lui Nicușor Dan, care ”poate schimba sisteme”. Semnal în numele a 6,2 milioane de români: Simt nevoia să spun ce mă doare
acum 57 de minute
Prințul Harry își schimbă tactica în conflictul cu Familia Regală. Cum a fost surprins în vizita sa din Marea Britanie
acum 1 ora 11 minute
Nicușor Dan a reacționat după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei
acum 1 ora 12 minute
CCR rămâne în joc. Deputații au respins scoaterea din procesul electoral
acum 1 ora 26 minute
Duba Jandarmeriei care l-a transportat pe Alexandru Bălan, lovită de TIR
acum 1 ora 53 minute
Noi controverse privind construcția Spitalului Metropolitan. Primăria Capitalei ar putea cere schimbarea destinaţiei terenului
Cele mai citite știri
pe 9 Septembrie 2025
Un gândac usucă mii de hectare de păduri, în România, fără a se putea interveni din cauza birocrației. Este vid legislativ
pe 9 Septembrie 2025
Detaliul de securitate din poza de ”tânăr, frumos și liber” cu Oana Țoiu. Caz tip Hillary Clinton?
pe 9 Septembrie 2025
”Atunci, cu siguranță, Ilie Bolojan își va da demisia”. Declarația momentului din PNL
pe 9 Septembrie 2025
Cauza morții lui Ștefan cel Mare. Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, detalii despre ultimele clipe de viață ale domnitorului / video
pe 9 Septembrie 2025
Creșterea vârstei standard de pensionare. Guvernul, precizări după declarațiile premierului/ Reacția ministrului Manole
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel