Cântăreț internațional, arestat. Ar fi implicat într-o reţea de trafic de droguri de milioane de dolari

Muzicianul a fost arestat pentru presupusul său rol într-o reţea de trafic de droguri de milioane de dolari, care ar fi importat peste 100 de kilograme de heroină, fentanil şi cocaină de pe Coasta de Vest în vederea comercializării în Long Island şi în New Jersey, statul natal al artistului, au transmis procurorii federali vineri, relatează DPA/TCA, scrie Agerpres.



Muzicianul, cunoscut pentru hitul său "Trap Queen", a fost unul dintre cei şase bărbaţi, printre care se numără un angajat de la centrul de corecţie Garden State, acuzaţi de implicare într-o reţea de distribuţie a drogurilor, au indicat autorităţile.

A fost arestat joi





Rapperul din Paterson, New Jersey, a fost arestat joi pe stadionul Citi Field, în prima zi a unui festival de muzică. Fetty Wap, pe numele real William Junior Maxwell II, a fost identificat de autorităţile drept "redistribuitor cu kilogramele pentru organizaţia specializată în trafic" de droguri.



Avocata apărării, Elizabeth Macedonio, a depus în numele artistului o declaraţie conform căreia acesta a pledat nevinovat.



"Faptul că am arestat un artist rap de top şi un ofiţer de corecţie ilustrează cât de infam a devenit traficul de droguri", a spus Michael Driscoll, director adjunct responsabil în cadrul biroului FBI din New York.



În timpul operaţiunii, anchetatorii au recuperat 1,5 milioane de dolari în numerar, 16 kilograme de cocaină, 2 kilograme de heroină, cinci arme şi muniţie.

Ce au anunțat autoritățile





Autorităţile, care au precizat că ceilalţi cinci inculpaţi se află în arest, au detaliat modul în care partenerii rapperului ar fi adus narcoticele de pe Coasta de Vest în comitatul Suffolk, folosind pentru livrare maşini cu compartimente ascunse sau serviciul poştal american.



Inculpaţii ar fi activat în această reţea de droguri în perioada iunie 2019 - iunie 2020, mult după ce hitul rapperului în vârstă de 30 de ani a ajuns pe primele poziţii ale Billboard Top 10, în 2015.



Toţi şase au fost acuzaţi de implicare într-un complot în vederea distribuirii şi posesiei de substanţe interzise, iar cinci dintre ei, cu excepţia lui Fetty Wap, au fost acuzaţi de asemenea de folosirea armelor de foc în conexiune cu reţeaua de trafic de droguri.

Ce riscă rapperul





Dacă va fi găsit vinovat, fiecare inculpat riscă între 10 ani după gratii şi închisoare pe viaţă.



Melodia "Trap Queen" include versuri care fac referire la traficul de droguri.



În ianuarie 2016, Fetty Wap a fost reţinut în suburbia Cedar Grove din New Jersey pentru conducere cu permis suspendat, dotarea maşinii cu geamuri fumurii şi conducere fără înlocuirea unei plăcuţe de înmatriculare pierdută. El s-a prezentat la o audiere la Tribunalul Municipal cu 175.000 de dolari în numerar, unele dintre bancnote căzându-i din buzunare, înainte de a plăti amenda de 360 de dolari.



Ultima zi a Festivalului Rolling Loud, la care participă, printre alţii, rapperii 50 Cent şi J. Cole, are loc sâmbătă.