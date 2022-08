Când s-a simțit Ion Ţiriac foarte bogat. "Este singurul lux pe care mi-l permit"

"Totdeauna am spus că eu m-am simțit foarte bogat în ziua în care am intrat în restaurant și nu m-am mai uitat la prețurile din meniu și așa mai departe. Noi venim dintr-o altă generație. Este foarte dificil și aproape imposibil să spun cum am trăit noi, în special în anii imediat după război, eu în special, că Ilie Năstase e ceva mai tânăr, dar și pe vremea noastră de jucători de tenis amatori, profesioniști, cam acolo eram.

Erau alte vremuri, nu era nici o sutime din premiile care sunt astăzi, de fapt nu erau premii deloc în bani. Deci, venind înapoi, ce îmi doresc eu: vreau un pic de sănătate, dacă se poate, și puțină liniște, că în special în timpurile astea este greu de obținut. Societatea s-a schimbat: te duci la un restaurant, ai un copil de un an și un jumătate într-un scaun şi i-a dat mămica o tabletă, derulează cu degetul deja și nu mai plânge.Și el rămâne cu tableta până are 14-15 ani, o să fie erou la fizică, la matematică, la nu știu ce, dar se împiedică când merge pe stradă, iar treaba asta nu o vede nimeni, pe mine mă stupefiază", a spus Ion Țiriac pentru antena3.ro.

"Ăsta e singurul lux"

Cât despre colecția sa impresionanta de mașini, aceasta a mai spus: "Eu am început treaba cu mașinile foarte târziu, din păcate, pentru că, dacă o începeam ca lumea, eram foarte avut în ziua de astăzi, pentru că mașinile astea s-au însutit la preț în ultimii 50 de ani, pe de o parte. Pe de altă parte, nu am cumpărat nimic decât ceea ce îmi place. N-am cumpărat din punct de vedere economic, să zic că pe asta o cumpăr, pentru că mâine o vând. N-am vândut una în 30 de ani.

Vorbind de avioane, e singurul lux pe care mi-l permit şi fără de care n-aș putea să fiu astăzi în Italia, poimâine în Germania, pe urmă mă duc în Spania. Ăsta e singurul lux, cu bicicleta nu pot să mă duc, trotinete cu motor nu erau pe vremea mea, așa că nici cu aia nu știu cum să umblu".

El ar putea savura cele mai alese și mai pretențioase mâncăruri, dar se pare că preferă tot gustul tradițional românesc. Cel mai mult i-ar plăcea bulzul. Ceea ce evită este însă grăsimea.

”Îi place lui cum gătesc, ce să zic? Nu e un om pretenţios la mâncare. Preferă mămăliguţa cu brânză, cârnăciori şi kaizer, ciorbele de burtă, de fasole, de legume, în general feluri tradiţionale. De fapt, şi invitaţii lui tot aşa mănâncă, nu vrea nimeni fandoseli. (…) Ion ar mânca el şi un pic mai gras, ca pe vremuri, dar n-are ce face şi o lasă mai moale. Trebuie să aibă grijă şi de sănătate şi de siluetă. Probabil a moştenit de la mama lui, Ecaterina, care se trăgea din Alba Iulia, pofta asta pentru mâncăruri mai grase, obişnuite în Ardeal”, a spus Mariana Stanciu, verioașa omului de afaceri, scrie as.ro.

Într-o declarație pentru TVR 2, Ion Țiriac dezvăluia că adevăratul său nume nu este Ion: ”În paşaport scrie Ioan, nu scrie Ion. Tatăl meu a fost Ioan şi atunci mi-a făcut şi pe mine Ioan. Am încercat la un moment dat să îmi schimb numele, să îmi pun Ion, dar trebuia să fac atâtea hârţoage încât am renunţat. Citește mai departe>>

