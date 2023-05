Când devine ceaiul verde toxic. Poate provoca inflamaţii ale ficatului. Unele persoane au avut nevoie de transplant. Mare atenție!

În cadrul cercetărilor, experţii au dezvăluit că băutura poate fi toxică şi poate provoca inflamaţii ale ficatului. Cercetătorii avertizează şi asupra unei posibile insuficienţe hepatice la persoanele care consumă cantităţi mari de ceai verde. Unii pacienţi au fost nevoiţi chiar să facă un transplant de ficat, după ce au băut ceai verde concentrat pentru o perioadă lungă de timp, scrie Rador, citând dariknews.bg.

Pacienţii cu hipertensiune arterială, anemie şi probleme digestive ar trebui, de asemenea, să evite consumul de ceai verde sau să-l bea în doze mici. Băutura nu trebuie consumată, dacă este urmat un tratament medicamentos sau se consumă alcool.

Atunci când este combinat cu alţi compuşi, conţinutul de cofeină poate provoca reacţii adverse. De aceea, oamenii de ştiinţă avertizează să se evite dozele mari de ceai verde.

Ceai verde vs cafea. Un studiu arată care băutură este mai bună pentru inima ta

Ceaiul și cafeaua sunt cele mai comune două băuturi din lume. A doua cea mai populară băutură din lume, după apă, este ceaiul. În plus, și cafeaua este foarte populară. Este o provocare să alegi între cele două, deoarece ambele au cofeină, antioxidanți și capacitatea de a te face să te simți plin de energie.

Se spune că mulți oameni din întreaga lume sunt afectați de hipertensiune arterială, cunoscută uneori sub denumirea de hipertensiune arterială, scrie dnaindia.com.

Potrivit estimărilor OMS, 220 de milioane de persoane din India au și această afecțiune. Stilul de viață și obiceiurile alimentare pe care le practicăm sunt unele dintre numeroasele elemente care influențează apariția bolilor de inimă. Folosind alimentele și băuturile adecvate în dietele noastre obișnuite, tensiunea arterială și sănătatea inimii pot fi ușor reglate. Oamenii dezbat frecvent acest subiect. întrebându-se dacă cafeaua sau ceaiul verde sunt mai bune pentru scăderea tensiunii arteriale și pentru sănătatea inimii. Cercetările recente au oferit câteva răspunsuri la această întrebare.

JACC (Japan Collaborative Cohort Study for Evaluation of Cancer Risk) a efectuat o cercetare în acest sens care a fost apoi publicată în Journal of the American Heart Association (JAHA).

Studiul, care a fost realizat pe o perioadă de 12 ani, a inclus peste 18.000 de persoane. Scopul cercetării a fost de a determina modul în care consumul de cafea și ceai verde le-a afectat participanților tensiunea arterială și sănătatea cardiovasculară. Potrivit concluziei oamenilor de știință, cafeaua are între 95 și 200 mg de cofeină, în timp ce ceaiul verde are doar 35 mg. Drept urmare, cafeaua conține aproape de trei ori mai multă cofeină decât ceaiul verde într-o singură ceașcă. Citește mai departe>>

