Ceai verde vs cafea. Un studiu arată care băutură este mai bună pentru inima ta

Ceaiul și cafeaua sunt cele mai comune două băuturi din lume. A doua cea mai populară băutură din lume, după apă, este ceaiul. În plus, și cafeaua este foarte populară. Este o provocare să alegi între cele două, deoarece ambele au cofeină, antioxidanți și capacitatea de a te face să te simți plin de energie.

Se spune că mulți oameni din întreaga lume sunt afectați de hipertensiune arterială, cunoscută uneori sub denumirea de hipertensiune arterială, scrie dnaindia.com.

Potrivit estimărilor OMS, 220 de milioane de persoane din India au și această afecțiune. Stilul de viață și obiceiurile alimentare pe care le practicăm sunt unele dintre numeroasele elemente care influențează apariția bolilor de inimă. Folosind alimentele și băuturile adecvate în dietele noastre obișnuite, tensiunea arterială și sănătatea inimii pot fi ușor reglate. Oamenii dezbat frecvent acest subiect. întrebându-se dacă cafeaua sau ceaiul verde sunt mai bune pentru scăderea tensiunii arteriale și pentru sănătatea inimii. Cercetările recente au oferit câteva răspunsuri la această întrebare.

Ce a constatat studiul

JACC (Japan Collaborative Cohort Study for Evaluation of Cancer Risk) a efectuat o cercetare în acest sens care a fost apoi publicată în Journal of the American Heart Association (JAHA).

Studiul, care a fost realizat pe o perioadă de 12 ani, a inclus peste 18.000 de persoane. Scopul cercetării a fost de a determina modul în care consumul de cafea și ceai verde le-a afectat participanților tensiunea arterială și sănătatea cardiovasculară.

Potrivit concluziei oamenilor de știință, cafeaua are între 95 și 200 mg de cofeină, în timp ce ceaiul verde are doar 35 mg. Drept urmare, cafeaua conține aproape de trei ori mai multă cofeină decât ceaiul verde într-o singură ceașcă.



Astfel cercetătorii au stabilit că ceaiul verde este mai bun pentru sănătatea inimii și scade tensiunea arterială mai mult decât cafeaua. Totodată, s-a demonstrat că persoanelor cu hipertensiune arterială consumul de cafea dăunează. Astfel, ceaiul verde a fost băutura optimă de consumat pentru o mai bună sănătate a inimii. Acest lucru se datorează polifenolilor din băutură care echilibrează efectele negative ale cofeinei.

Efecte benefice ale catechinelor din ceaiul verde

Ceaiul verde a demonstrat în mod repetat că este o băutură sănătoasă cu multe avantaje. În plus, ceaiul verde are mai multe avantaje pentru sănătate, pe lângă efectele pe care le are asupra hipertensiunii arteriale, după cum a relevat studiul.



"Aceste efecte benefice ale catechinelor de ceai verde pot explica parțial de ce numai consumul de cafea a fost asociat cu un risc crescut de mortalitate la persoanele cu hipertensiune arterială severă, în ciuda faptului că atât ceaiului verde, cât și cafeaua, conțin cofeină", au scris autorii studiului.

