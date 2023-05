Cancerul hepatic: diagnostic și tratament. Dr. Dan Duda, la Academia de Sănătate

Prof. Dr. Dan Gabriel Duda, de la prestigioasa Universitate Harvard, vine la Academia de Sănătate pentru a dezbate, alături de realizatorul emisiunii, acad. prof. dr. Irinel Popescu, cele mai cele mai noi descoperiri în diagnosticul și tratamentul cancerului hepatic.

"Această nouă ediție a emisiunii Academia de Sănătate va fi o ocazie specială: îl avem ca invitat pe domnul profesor Dan Duda, profesor la celebra Universitate Harvard din Statele Unite și director al Centrului de Cercetări Translaționale în Radiologie și Oncologie Gastrointestinală, de la la fel de faimosul spital din Boston, Massachusetts General Hospital.

Anul aceste se împlinesc 15 ani de colaborare între domnul profesor și cercetarea românească, îmi face plăcere să spun acest lucru, dar această emisiune nu dorește să aniverseze cei 15 ani de colaborare deși ne vom referi la ei, ci dorește că marcheze un eveniment cu totul special, în evoluția domniei sale profesionale, fără îndoială, dar și în știință medicală la modul general.

Este vorba de o realizare cu totul deosebită, care s-a tradus prin titlul de fellow of the American Association for the Advancement of Science, faimoasa AAASm binecunoscută la nivel mondial", a explicat prof dr Irinel Popescu, realizatorul emisiunii.

În cadrul emisiunii, cel doi specialiști, vor dezvălui, de asemenea, publicului larg care sunt cele mai noi descoperiri în diagnosticul și tratamentul cancerului hepatic.

Emisiunea va fi transmisă luni, 15 mai, de la ora 11.00, simultan pe paginile de Facebook DC Medical și DC News, dar și pe Youtube DC Medical și DC News.

