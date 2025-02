Camilla "ura ideea de a fi regina". Motivul pentru care ziua în care Regele Charles s-a căsătorit cu ea a devenit și cea mai "amară"

Se spune că Regina Camilla s-a plâns atunci când s-a căsătorit cu Regele Charles deoarece punea la îndoială protocolul regal oficial. Camilla, în vârstă de 77 de ani, își va sărbători cea de-a 20-a aniversare alături de Charles în timpul unui turneu regal în Italia, deoarece prima călătorie majoră în străinătate a cuplului va include o audiență cu Papa și o vizită la minunata Capela Sixtină din Vatican.



Ziua lor specială de 9 aprilie este, totuși, și cea mai amară zi pentru Regele Charles. După ce s-a căsătorit cu Camilla în 2005, tatăl său, regretatul Duce de Edinburgh, a murit în aceeași zi din 2021.

Deși de-a lungul anilor cei doi s-au confruntat cu multe reacții negative după ce și-au afișat relația, acum, o nouă carte a dezvăluit una dintre preocupările Camillei înainte de nunta lor.

O regină care înjură

O persoană din interior a dezvăluit în cartea "Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants" că înainte de căsătorie Camilla l-a întrebat pe viitorul ei soț: „Nu putem scăpa de tot acest protocol?", folosind chiar și o înjurătură, scrie Mirror.

Charles, despre care se spune că urăște înjurăturile, i-ar fi răspuns: „O faci pentru mine, dragă”. Un membru al personalului Palatului ar fi auzit conversația, spunându-i expertului regal Tom Quinn că încă de la început Camilla „ura ideea de a fi regina”.



Cuplul s-a întâlnit pentru prima dată în anii 1970. Au fost căsătoriți cu diferiți parteneri, Charles s-a căsătorit cu Prințesa Diana în 1981 și Camilla s-a căsătorit cu Andrew Parker Bowles în 1973. În urma divorțurilor lor - Camilla în 1995 și Charles în 1996 - relația lor a devenit treptat mai publică. În 2005, s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii civile la Windsor Guildhall.



În 2022, după moartea Reginei Elisabeta a II-a, Charles a urcat pe tron, iar Camilla a devenit Regina Consoartă.

