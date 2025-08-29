Câinii sportivi din România, la Campionatul Mondial. O ediție specială a emisiunii DC Anima - VIDEO

Tudor Tim Ionescu vă invită la o ediție cu totul aparte a emisiunii DC Anima, unde sportul canin de performanță se împletește cu pasiunea, disciplina și legătura unică dintre om și câine. Invitații săi sunt Robert Caraman, alături de câinele său, Mork, și Livia Andreea Stan, alături de Amon – două echipe om-câine care vor reprezenta România la Campionatul Mondial de Mondioring 2025.

Mondioringul este unul dintre cele mai complexe și spectaculoase sporturi canine, reunind anual peste 80 de participanți din peste 20 de țări. Titlurile obținute aici sunt recunoscute la nivel global, iar competiția se desfășoară de fiecare dată într-o altă țară membră FCI, în spații generoase – baze sportive sau stadioane – unde publicul are ocazia să urmărească live exercițiile de obediență, agilitate, sărituri și protecție.

România are o istorie deja solidă în acest sport. De peste 15 ani, tot mai mulți pasionați de dresaj și competiții canine au contribuit la creșterea nivelului de pregătire, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

DC Anima poate fi urmărită vineri, 29 august, pe DC News, DC News TV, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube, de la ora 19:00.

