Cadou de aproape 10.000 de euro de la „asfaltangii lui Băsescu” pentru Badea

La emisiunea „În gura presei” de la Antena3, Mircea Badea a povestit că, pe vremea „când eram tânăr și făceam emisiuni nașpa despre Băsescu și despre asfaltangii lui Băsescu”, de Crăciun, a primit la redacție „o cutie enormă”.

„Mă duc la serviciu, să fac această superbă emisiune. Eram la vechiul sediu, de unde nu ne dăduseră ăștia încă afară. Ne-au dat că l-am înjurat corespunzător pe Băsescu. M-am dus și mă aștepta vreo doi metri cubi de cadou. O cutie enormă, cadou așa. Eu zic *Stai, iese una din cutie!. Mă uit mai atent și scria ceva mare pe cutie, până să ajung la cartea de vizită. Scria Montblanc. Și zic *Doamne, dar ce am primit de la Montblanc? O noptieră? Un fotoliu?”, a povestit Mircea Badea.

După ce s-a uitat însă pe cartea de vizită, a aflat că era de la „unul dintre asfaltangii lui Băsescu.”

„Am luat cutia, noroc că aveam o mașină încăpătoare... A intrat cu greu și am zis *Mâine trebuie să duc cadoul înapoi. Nu era ca acum, acum toată lumea are site și sediu. Am aflat într-un final unde era sediu și am zis că mă duc mâine.”, a precizat el.

Badea: Cred că au dat ăștia aproape 10.000 de euro

Pentru că nu voia să lase cutia în mașină, să dea impresia că a acceptat cadoul, Mircea Badea a luat-o în casă și a decis să o desfacă, să vadă „câți bani au dat ăștia pe mine”.

„Cred că s-au dus la magazin și au zis *Din toate câte una. Aveam stilou, pix, roller, călimară, butoni, cred că aveam și ceas... Era din tot ce se putea! Am evaluat și cred că au dat ăștia aproape 10.000 de euro. Poate între 5.000 și 10.000, dar 5.000 e puțin, sigur aproape de 10.000!”, a mai spus el.

În timp ce se uita la produse însă, „s-a rupt o bucățică dintr-o cutiuță”. Așa că, a doua zi, s-a dus la un magazin Montblanc și, sub pretextul că urmează să facă un cadou, a cerut și i s-a dat o nouă cutie.

„M-am dus la sediu. Secretara s-a speriat că na, a venit ăla care ne înjură la TV”

Apoi, a pornit spre sediu pentru a returna cadoul.

„M-am dus la sediu cu ditamai cutia, m-a văzut o secretară și am zis că cred că a fost trimisă greșit. Ea s-a speriat un pic, că na, a venit ăla care ne înjură la TV.”, a povestit Mircea Badea la Antena3.

