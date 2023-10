Cadavrul unui bărbat, găsit după 20 de ani de o echipă pentru deratizare

Rămășițele au fost găsite într-o casă din Mallow, județul Cork din Irlanda, și au fost ulterior identificate ca aparținând lui Tim O'Sullivan după ce poliția a găsit o potrivire cu o clinică locală.

Doi angajați ai Consiliului Județean Cork au descoperit scheletul sub o pătură pe un pat din casă, după ce autoritățile locale au fost contactate în legătură cu o infestare cu șobolani. Inițial, li s-a cerut să schimbe broasca de la ușă pentru ca echipa Rentokil să poată intra și să omoare șobolanii. Paul O'Donoghue, de la consiliu, nu a putut deschide broasca, așa că a fost nevoit să spargă ușa.

El a observat o cantitate considerabilă de corespondență și pliante în interiorul ușii casei. Acesta a decis să facă o "inspectare rapidă" a proprietății.

"Am putut vedea un pat în mijlocul camerei. Apoi am văzut niște picioare sub pătură și o haină așezată deasupra. Mi-am dat seama că era un cadavru uman."

”M-am dus la colegii mei pe stradă și am spus: Nu sunt 100% sigur, dar cred că am văzut un cadavru pe pat. M-au urmat înăuntru apoi am observat cu o lampă că era un cadavru. Mick Carroll (n.r. colegul său) a contactat apoi poliția. Nu știam cine locuia în această casă. Nu am observat niciodată pe cineva intrând sau ieșind din casa lui” a declarat Paul O'Donoghue.

Între timp, Garda Siobhan Costello de la Stația de Poliție Mallow a ajuns la locul incidentului.

Garda Costello a declarat că ofițerii de la locul incidentului au fost contactați pentru a ajunge la locul incidentului. Medicul de familie local, Dr. Marian Donovan, a fost chemat să declare oficial decesul bărbatului. Corpul a fost ulterior dus la morga Spitalului Universitar Cork pentru o examinare post-mortem.

Sergentul Eileen Kelly de la Stația de Poliție Mallow a spus în declarația sa că a căutat prin documente pentru a identifica persoana decedată. A găsit printre altele chitanțe de la un cabinet stomatologic, o chitanță de la Tesco din 9 ianuarie 2001, o carte AIB în numele lui Timothy O'Sullivan și însemnări în jurnal din 9, 10 și 11 ianuarie 2001. Într-unul dintre jurnale, O'Sullivan a notat că a mers la Tesco "pentru prima dată".

Medicul legist Dr. Michael Kennedy a declarat că O'Sullivan, născut în Cahirsiveen, Co Kerry în 1939, probabil a murit în casă într-o dată necunoscută între 9 și 23 ianuarie 2001.

Medicul legist asistent Dr. Margaret Bolster a prezentat rezultatele autopsiei. Ea a spus că rămășițele erau "complet scheletice".

Dr. Bolster a spus că nu exista nicio sugestie că Tim O'Sullivan a murit în alt mod decât "pașnic" în patul său. Deși nu a putut fi determinată o cauză a decesului, conform mirror.co.uk.

