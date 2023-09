Câciu, dat dispărut. Nazare (PNL): Pe unde mai e domnul ministru? / video

Alexandru Nazare a fost invitat la emisiunea „Ce Se Întâmplă“, la DC News, unde a vorbit despre pachetul de măsuri fiscal-bugetare asumat de Guvernul Ciolacu și cine a fost generatorul acestora:

„Apropo, pe unde mai e domnul Câciu?“, a întrebat Alexandru Nazare.

„Nu știu, că dacă dumneavoastră de la PNL nu știți, de unde să știu eu?“, a replicat Răzvan Dumitrescu.

„Unde e domnul Câciu acum, când trebuie să reparăm bugetul construit greșit, când trebuie să reparăm indisciplina financiară și bugetară?“, a insistat Alexandru Nazare.

„Stați puțin, că e interesant! Deci, dumneavoastră, senator PNL, vă întrebați unde e colegul dumneavoastră Câciu. Câciu, acum, nu e tot ministru?“, a spus Răzvan Dumitrescu.

„Da, e ministru la Fonduri Europene, dar e absent în această dezbatere. El este generatorul - unul din - problemei care a determinat aplicarea acestui pachet fiscal.

Vă mai amintiți că în mai ați prezentat un document al Comisiei Europene? Ce spunea acel document? Acel document descria situația bugetară creată în mandatul domnului Câciu, descria consecințele, suprapunea peste asta situația economiei europene, faptul că economia europeană decelerează și descria niște riscuri.

Acolo se spunea că nu am profitat de momentul în care conjunctural am avut venituri mai mari să reducem deficitul și vom fi obligați să facem asta în mod accelerat, pentru că nu am profitat un an și jumătate. Acolo spunea că, dacă nu facem asta, se pot bloca total sau parțial fondurile europene.

Acest document i-a fost prezentat în mod oficial domnului Câciu. Domnul Câciu a fost informat de-a lungul timpului“, a spus Alexandru Nazare.

