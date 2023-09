Măsuri fiscale. Alexandru Nazare, fost ministru de Finanţe, spune ce măsuri vin din PNRR şi care nu

"Era necesar acest pachet. Evident, trebuie să discutăm ce fel de pachet este. Vedeţi, discursul public şi modul în care a fost explicat pachetul este strict legat de fondurile europene şi de condiţionalităţile de la Bruxelles, care sunt reale. Putem pierde fonduri europene, există aceste condiţionalităţi pe care nu le îndeplinim. Dar cred că problema trebuie pusă un pic altfel.

Nu luăm măsuri pentru Bruxelles acum. Nu luăm măsuri numai să protejăm fondurile europene. Trebuie să le explicăm românilor că luăm măsuri ca să oprim aceste tendinţe de vulnerabilizare a României.

Pe scurt. Vrem o ţară puternică? Vrem o ţară solidă din punct de vedere financiar? Dacă vrem şi dacă vrem să nu fim dependenţi de tot felul de decizii care ne vin din afară sau ne sunt impuse din cauza dezechilibrelor din România, trebuie să acţionăm. Cu cât acţionăm mai devreme, cu atât mai bine. Dezechilibrul bugetar nu e de azi de ieri, ci de foarte mult timp. Avertismente sunt de ani de zile. Recomandările, dacă ne uităm pe procedura de deficit excesiv, sunt din 2016. Nicio recomandare nu am respectat-o. Nu este apanajul unui partid sau altul, ci trebuie să fie o decizie naţională, în care noi trebuie să gestionăm măsurile, să acţionăm cu prudenţă, ca deficitele să se producă, iar România să fie într-o poziţie solidă.

Dacă nu vrem să nu fim dependenţi de crize care vin din afară, trebuie să ne facem curăţenie în ogradă în felul şi modul în care credem noi că e cel mai bine pentru România. Pachetul ăsta, într-o anumită măsură, da, face asta. Era o chestiune la care până şi industriile care aveau facilităţi se aşteptau. Ştiau că nu pot dura la nesfârşit facilităţile. Ştiau că la un moment dat facilitatea va fi ori oprită, ori fazată. Problema nu este în relaţia cu ei, nu este că oprim facilităţile. Ci cum o facem", a declarat Alexandru Nazare la Ce se întâmplă.

Este PNRR de vină pentru măsurile fiscale?

"Aţi văzut că e această dezbatere în care toată lumea arunca vina pentru măsuri pe PNRR. În primul rând, ca să fie lucrurile clare, având în vedere dezechilibrele României la momentul adoptării PNRR, era natural ca CE să ceară măsuri pentru îndreptarea lor. Au fost şi pe cheltuieli şi pe venituri. Pe venituri, cât am fost eu în funcţie şi am negociat PNRR, unul dintre lucruri a privit facilităţile. Cât timp există facilităţi, sunt venituri mai puţine la bugetul de stat. Am spus că trebuie să o facem într-un mod care să nu afecteze România.

La construcţii, solicitarea era să oprim facilitatea, pentru că statul pierde bani. Dar statul şi câştigă bani, pentru că îşi menţine o forţă de muncă. Era o facilitate care poate să menţină companiile româneşti competitive pentru proiectele care urmează să vină din PNRR. Şi atunci, cu aceste argumente, am reuşit să fazăm această eliminare a facilităţii până în 2025-2026, pentru că până atunci, estimam în 2021, salariul minim va creşte şi se va egaliza cu cel stabilit prin facilitate. Astfel, eliminarea facilităţii putea fi fără durere, fără daune colaterale.

Dar 1% pentru mari întreprinderi nu există în PNRR. Nu ştiu de unde a venit. Pot înţelege dorinţa de a acţiona împotriva optimizării fiscale abuzive a multinaţionalelor. E justificat. Oamenii înţeleg şi văd că multinaţionalele sunt cumva lăsate în pace de ANAF. Evident că există o furie şi o supărare pe acest tratament", a mai explicat fostul ministru de Finanţe.

