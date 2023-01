Buzz Aldrin, al doilea om care a pășit pe Lună, căsătorie la 93 de ani cu Anca Faur

Astronautul american Buzz Aldrin, al doilea om din istorie care a pășit pe Lună, s-a căsătorit cu ocazia împlinirii a 93 de ani. Potrivit NDTV, americanul care a luat parte la misiunea Apollo 11 din 1969 și-a anunțat fanii pe Twitter că s-a căsătorit cu Anca Faur, în Los Angeles, Statele Unite.

„De ziua mea, când împlinesc 93 de ani, și în ziua în care am fost decorat de Living Legends of Aviation, mă bucur să anunț că m-am căsătorit cu Dr. Anca Faur. Ne-am unit destinele într-o ceremonie restrânsă în Los Angeles și suntem așa de bucuroși ca niște adolescenți”, a spus el.

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn