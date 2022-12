Burduja: Degeaba ai servicii publice electronice dacă nu ai cetăţeni care ştiu să le folosească

'Este un pas, cred, istoric pentru România, pentru că el marchează o premieră. De fapt, este prima dată când statul român tratează formarea de competenţe digitale într-un mod integrat şi vă mulţumesc că faceţi acest lucru. Aş puncta faptul că plecăm de la un ultim loc în indicele DESI', a declarat Burduja, în cadrul conferinţei de semnare a unui contract de implementare a investiţiei I19 din PNRR, cu scopul dezvoltării de competenţe în tehnologii avansate pentru IMM-uri.

'Este o realitate cunoscută pentru noi toţi, locul 27 din perspectiva competenţelor digitale şi de la conştientizarea faptului că degeaba ai servicii publice electronice atâtea câte sunt ele, mai multe sau mai puţine, dacă nu ai cetăţeni care ştiu să le folosească şi dacă n-ai funcţionari publici care ştiu să vină în întâmpinarea cetăţenilor prin aceste servicii electronice digitale. Cred că 28% dintre români au competenţe digitale de bază, deci plecăm de la un nivel relativ redus.', a menționat Burduja.

'De asemenea, prin eforturile Autorităţii pentru Digitalizarea României, printr-un proiect european, a fost întocmită o mapare a competenţelor digitale la nivelul administraţiei publice centrale. Cred că aţi intervievat, aţi testat 11.000 de funcţionari publici în administraţia publică centrală şi este cert că avem mult de lucru din perspectiva competenţelor digitale de bază. Şi este normal să fie aşa, pentru că totuşi statul român nu a desfăşurat un efort coerent până acum de pregătire a cadrelor din autorităţile publice centrale şi locale din perspectiva transformării digitale. De aceea, mă bucură foarte mult această iniţiativă. Ea este complementară cu o altă investiţie pe care o implementează ANFP-ul, prin care pregătesc 30.000 de funcţionari publici cu competenţe digitale de bază. Cred că este investiţia 16 din PNRR', a mai spus Burduja.

'Discutăm de tehnologiile viitorului, de blockchain, de automatizare, de realitate virtuală, de lucrurile care fac economia românească mai competitivă. Practic, astăzi este semnarea contractului între Ministerul Cercetării, ca finanţator, şi Autoritatea pentru Digitalizarea României, ca beneficiar. Ulterior, dumneavoastră urmează să selectaţi formatorii care vor preda aceste cursuri şi în paralel să demaraţi procedura de achiziţie şi implementare a unei platforme digitale. Prin această platformă urmează să fie pregătiţi angajaţii din IMM-urile româneşti. Anticipez că, undeva la jumătatea anului viitor, vom putea să avem formatorii selectaţi şi, în cel mai scurt timp, în paralel, să avem şi platforma gata, astfel încât până în toamna anului viitor sau cel târziu până în finalul anului viitor să putem avea deja primii angajaţi din IMM-urile româneşti care se pregătesc pentru aceste tehnologii ale viitorului', a afirma oficialul.

La rândul său, preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României (ADR), Dragoş-Cristian Vlad, a spus că ultimul loc pe care îl ocupăm în indicele DESI este 'puţin exigent'.

'În acest an, alături de mediul privat, am stabilit cadrul legislativ, am stabilit proiecte tehnice, studii referitoare la tehnologii ce urmează a fi implementate prin proiectul major pentru România - Cloud-ul guvernamental, care va aduce clar un imbold în viitoarea economie digitală, unde sper ca România să se situeze pe primele locuri, chiar dacă indicele DESI, astăzi ne poziţionează puţin exigent pe ultimul loc. Venim cu un proiect extrem de important pentru economia digitală. Practic, îi vom invita, alături de ADR, pe toţi formatorii specializaţi în tehnologii, precum Internet of things (IoT), Cloud technologies, Big Data, Învăţarea Automată, Inteligenţa Artificială, Automatizarea proceselor robotice, Blockchain, Cyber-Physical Systems şi Additive manufacturing. Acestea sunt cele opt puncte importante sau obligatorii de atins', a declarat Vlad.

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a organizat, vineri, evenimentul de semnare, alături de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, a unui contract de implementare a investiţiei I19 din PNRR.

Proiectul 'Competenţe în tehnologii avansate pentru IMM-uri', pentru implementarea investiţiei I19 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) - Scheme dedicate perfecţionării/recalificării angajaţilor din firme, va oferi sprijin în transformarea digitală a întreprinderilor mici şi mijlocii, prin consolidarea competenţelor digitale ale angajaţilor lor şi specializarea forţei de muncă în domenii tehnologice avansate.

Prin urmare, angajaţii IMM îşi vor putea îmbunătăţi nivelul de cunoştinţe/competenţe prin participarea la programe de formare în domenii tehnice-cheie, cum ar fi: Internet of things (IoT), Cloud technologies, Big Data, Învăţarea Automată, Inteligenţa Artificială, Automatizarea proceselor robotice, Blockchain, Cyber-Physical Systems şi Additive manufacturing.

Bugetul total al investiţiei se ridică la suma de 36 de milioane de euro (177,102 milioane de lei, fără TVA), finanţare PNRR, din care 34 de milioane de euro (167,263 milioane de lei, fără TVA) reprezintă valoarea totală nerambursabilă a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru perfecţionarea/recalificarea angajaţilor din societăţi.

