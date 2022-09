Bulai şi Vâlcu au căutat Nod în Papură. De ce nu mai începe şcoala pe 15 septembrie

"Eu mi-am luat mașină diesel ca să ajut să fie cald și în septembrie. În ultimii 10 ani am avut cel mai cald deceniu din istorie, deci s-a schimbat clima. Ideea e că de la 1 septembrie ar trebui să înceapă școala, acum începe de la 5 ca să fie săptămâna rotundă. De ce nu a rămas deschiderea pe 15 septembrie, ca în comunism?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

"Politicienii vin cu cele mai simple mișcări ca să știe toată lumea că sunt la minister și fac ceva. Pe vremea mea erau 3 luni de vacanță, 15 iunie - 15 septembrie. În 1977 s-a introdus practica serios în licee, erau 3 săptămâni de școală și o săptămână de practică și au lungit școala cu o lună, deci vacanța se lua la 15 iulie. Dar totul începea la 15 septembrie, chiar și facultatea, între timp a devenit 1 octombrie referențială pentru facultăți. Aici iarăși e o prostie a ministerului pentru că orice universitate ar trebui, în virtutea autonomiei, să înceapă când vrea ea. Sigur că legea învățământului nu sugerează această autonomie decât ca pe ceva simbolic. Prin alte părți se începe la 1 ianuarie, în SUA se mai începe și în august.

Acum urmează iarăși retorica de început de an - nu avem toalete în școală, sunt nu știu câte, nu e nu știu ce", a reacţionat Alfred Bulai.

Val Vâlcu a spus, la rândul lui că aceeași retorică este valabilă și cu rechizitele. „Oamenii se miră că de ce sunt scumpe, dar nici n-ar mai trebui să existe rechizite. Ai o tabletă pe care scrii cu creionul, pe care o folosești pentru lecții video și așa mai departe, deci ar trebui să aibă acces fiecare copil”. Bulai a revenit cu o observație cheie: „doar dacă ai curent”.

Scena de la mare care pare regizată: An de an e la fel / Sociologul Bulai: România nu are turism de mare

În fiecare an, pe litoral, se repetă o scenă despre care am putea crede cu uşurinţă că este regizată, chiar dacă personajul se schimbă.

Jurnalistul Val Vâlcu este cel care a făcut observaţia, în cadrul emisiunii "Nod în Papură", de la DC NEWS TV.

"Mi-am pus o cămaşă hawaiiană, de vacanţă, în semn de protest că de luni începe şcoala. S-a terminat sezonul distracţiei. Mie mi se pare că are loc o scenă regizată, care se repetă an de an, când se duc unii la mare, iar reporterul spune că sunt mii de tineri care se distrează şi apare deodată unul care strigă DISTRACŢIEEE. Semi-treaz, cu cearcăne până la bărbie. An de an se întâmplă. Nu e acelaşi personaj, că l-aş fi recunoscut", a precizat Val Vâlcu în deschiderea emisiunii.

"Ne ducem deci, de luni, la şcoală. Sunt supăraţi hotelierii pe faza asta", a mai precizat jurnalistul. Iată intervenţia sociologului Alfred Bulai pe acest subiect.

"Hotelieri care, din păcate, nu au o cultură reală în materie de turism. Unii dintre ei, e adevărat. Nu înseamnă să aibă facultate în turism, ci experienţa managerială, culturală, de gazdă, de om care organizează servicii turistice. Au încercat mulţi să scoată pârleala foarte rapid, dacă se poate. Evident, căderea restricţiilor a însemnat un orizont de speranţă pentru toată lumea. Motiv pentru care au avut preţuri aberante, deşi nu poţi da vina doar pe ei, pentru că multe au crescut exponenţial, dar au profitat de faptul că oamenii care merg în staţiunile turistice sunt dispuşi să dea anumite sume de bani. De asta au avut preţuri exorbitante, fără să existe calitate corespunzătoare. În acelaşi timp, apropo de introducere, ne-am obişnuit cu retorica despre Bulgaria, Turcia, etc. Pentru că acolo au fost sejururi pline de români care nu şi-au permis să îşi facă vacanţa la noi în ţară. Aşa că s-au dus la alţii unde e real mai ieftin, pentru că în Bulgaria viaţa e mai ieftină, deci şi turismul e mai ieftin, mai ales pe parte alimentară.

Sigur că e trist, pentru că se încheie sezonul. România nu e o ţară cu turism de mare, deşi noi avem pretenţia asta. Un specialist în turism mi-a spus că trebuie să fie un număr de zile pentru asemenea turism, iar noi nu le avem. La noi iunie nu e lună de vară, pentru că apa este încă foarte rece. Iar în septembrie e până la un moment dat. Când vin primele ploi reci, s-a cam terminat", a declarat Alfred Bulai.

