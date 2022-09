În fiecare an, pe litoral, se repetă o scenă despre care am putea crede cu uşurinţă că este regizată, chiar dacă personajul se schimbă.

Jurnalistul Val Vâlcu este cel care a făcut observaţia, în cadrul emisiunii "Nod în Papură", de la DC NEWS TV.

"Mi-am pus o cămaşă hawaiiană, de vacanţă, în semn de protest că de luni începe şcoala. S-a terminat sezonul distracţiei. Mie mi se pare că are loc o scenă regizată, care se repetă an de an, când se duc unii la mare, iar reporterul spune că sunt mii de tineri care se distrează şi apare deodată unul care strigă DISTRACŢIEEE. Semi-treaz, cu cearcăne până la bărbie. An de an se întâmplă. Nu e acelaşi personaj, că l-aş fi recunoscut", a precizat Val Vâlcu în deschiderea emisiunii.

"Ne ducem deci, de luni, la şcoală. Sunt supăraţi hotelierii pe faza asta", a mai precizat jurnalistul. Iată intervenţia sociologului Alfred Bulai pe acest subiect.

"România nu are turism de mare"

"Hotelieri care, din păcate, nu au o cultură reală în materie de turism. Unii dintre ei, e adevărat. Nu înseamnă să aibă facultate în turism, ci experienţa managerială, culturală, de gazdă, de om care organizează servicii turistice. Au încercat mulţi să scoată pârleala foarte rapid, dacă se poate. Evident, căderea restricţiilor a însemnat un orizont de speranţă pentru toată lumea. Motiv pentru care au avut preţuri aberante, deşi nu poţi da vina doar pe ei, pentru că multe au crescut exponenţial, dar au profitat de faptul că oamenii care merg în staţiunile turistice sunt dispuşi să dea anumite sume de bani. De asta au avut preţuri exorbitante, fără să existe calitate corespunzătoare. În acelaşi timp, apropo de introducere, ne-am obişnuit cu retorica despre Bulgaria, Turcia, etc. Pentru că acolo au fost sejururi pline de români care nu şi-au permis să îşi facă vacanţa la noi în ţară. Aşa că s-au dus la alţii unde e real mai ieftin, pentru că în Bulgaria viaţa e mai ieftină, deci şi turismul e mai ieftin, mai ales pe parte alimentară.

Sigur că e trist, pentru că se încheie sezonul. România nu e o ţară cu turism de mare, deşi noi avem pretenţia asta. Un specialist în turism mi-a spus că trebuie să fie un număr de zile pentru asemenea turism, iar noi nu le avem. La noi iunie nu e lună de vară, pentru că apa este încă foarte rece. Iar în septembrie e până la un moment dat. Când vin primele ploi reci, s-a cam terminat", a declarat Alfred Bulai.

Plaje lărgite în zonele Jupiter-Neptun şi Balta Mangalia-Venus-Aurora. Licitaţia a fost câştigată de olandezi

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral (ABADL) a semnat contractele pentru lărgirea plajelor în zonele Jupiter - Neptun şi Balta Mangalia - Venus - Aurora, au informat, miercuri, reprezentanţii instituţiei. Câştigătoarea licitaţiei este compania olandeză Van Oord Dredging and Marine Contractors BV, care efectuează în prezent lărgirea plajelor la Eforie Nord şi Eforie Sud. "Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral a semnat contractele pentru execuţia lucrărilor aferente Lotului 8 - Jupiter - Neptun şi Lotului 9 - Balta Mangalia - Venus - Aurora, care sunt incluse în proiectul cu finanţare europeană "Reducerea eroziunii costiere, faza II (2014-2020)". În urma finalizării procedurii de licitaţie firma câştigătoare este compania olandeză Van Oord Dredging and Marine Contractors BV, Rotterdam cu peste 150 de ani de experienţă în construcţii hidrotehnice marine, care în prezent implementează lucrările de protecţie costieră pe Lotul 5 - zona Eforie Sud şi cordon Eforie Nord - Eforie Sud", se arată într-un comunicat de presă transmis de ABADL.

